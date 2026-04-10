Nach Salah: Nächster Superstar verlässt Liverpool

Der Umbruch beim FC Liverpool nimmt weiter Fahrt auf – und nach Mohamed Salah steht nun der nächste Abschied fest.

Mit Andrew Robertson verliert der Traditionsklub im Sommer eine weitere prägende Figur der goldenen Klopp-Ära. Neun Jahre lang war der Schotte auf der linken Abwehrseite eine feste Größe – jetzt ist Schluss. Wie die Reds am Donnerstag bestätigten, wird Robertson den Verein mit Vertragsende verlassen. Wohin es ihn zieht, ist noch offen. Klar ist aber: Sein Abschied hinterlässt eine spürbare Lücke.

„Ich werde immer mit großartigen Erinnerungen an diesen Fußballverein zurückblicken, ich habe neun Jahre lang mein Herz und meine Seele in den Verein gesteckt und habe nicht viel zu bedauern“, erklärte Robertson in einem emotionalen Abschiedsvideo.

»Du verlässt den Klub als Legende«

Auch bei Salah sorgt der Abgang für Gänsehaut. Der Offensivstar, der wie Robertson unter Jürgen Klopp nach Liverpool kam, richtete bewegende Worte an seinen langjährigen Weggefährten: „Angesichts dieser Bilder, die unsere Verbundenheit zeigen, hätte ich fast das Gefühl gehabt, ich könnte es mir erlauben, nichts zu deinem Abschied zu sagen“, schrieb der Ägypter auf Instagram. „Es war mir eine Ehre, dein Teamkollege und dein Freund zu sein. Du hast alles gewonnen und verlässt den Klub als Legende. Ich bin sicher, wir werden uns wiedersehen.“

Gemeinsam prägten sie eine der erfolgreichsten Phasen der Vereinsgeschichte. Der Triumph in der Champions League 2019, der lang ersehnte Meistertitel 2020 – und zuletzt erneut der Premier-League-Triumph in der Saison 2024/25. Insgesamt sammelte Robertson neun Titel mit Liverpool, darunter auch FA Cup, Ligapokal und die Klub-WM.

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Mit seinem unermüdlichen Einsatz, seiner Leidenschaft und seiner kompromisslosen Spielweise wurde Robertson schnell zum Publikumsliebling an der Anfield Road. Einer, der nie der Lauteste war – aber immer einer der Wichtigsten.