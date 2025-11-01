Knalleffekt: Frankreich-Legende muss Italien-Klub verlassen

Trainer Vieira muss bei Serie-A-Schlusslicht Genoa gehen

Der frühere Fußball-Weltmeister Patrick Vieira ist nicht mehr Trainer des italienischen Erstligisten Genoa.

Sieglose Schlusslicht

Das nach neun Ligapartien noch sieglose Schlusslicht der Serie A gab die Trennung vom 49-jährigen Franzosen am Samstag bekannt. Vieira hatte den Club im vergangenen November übernommen und zum Klassenerhalt geführt.

Frühere Arsenal-Kapitän

Der frühere Arsenal-Kapitän hat in seiner Trainerkarriere bisher auch den MLS-Club New York City FC, OGC Nizza, Crystal Palace und Racing Straßburg betreut.