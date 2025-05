Barca noch nicht Meister: Real mit Last-Minute-Sieg

Real Madrid hat Barcelonas 28. spanischen Fußball-Meistertitel zumindest vertagt.

Der Titelverteidiger feierte am Mittwoch durch ein Tor von Jacobo Ramon in der 95. Minute daheim gegen Real Mallorca einen 2:1-Heimsieg und liegt damit bei zwei ausstehenden Partien vier Punkte hinter den Katalanen, die am Donnerstag mit einem Derbysieg über Espanyol alles klarmachen könnten.

Mallorca ging durch Martin Valjent (11.) in Führung, Real gelang durch Kylian Mbappe (68.) das 1:1 und drückte vehement auf den Sieg. Für das Goldtor sorgte der als Innenverteidiger aufgebotene Ramon mit dem letzten Angriff. Bei den Madrilenen fehlte David Alaba wegen einer Knieverletzung.