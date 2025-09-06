Alles zu oe24VIP
Hansi Flick
© Getty

Nach Enttäuschung

Barca-Trainer sperrt Team in der Kabine ein

06.09.25, 17:10
Teilen

Mit dem 1:1 bei Rayo Vallecano war der Trainer vom FC Barcelona, Hansi FlickXavi Hernández (60), überhaupt nicht zufrieden. 

Der Barca-Coach rastete aus und hielt in der zugesperrten Kabine seinen Spielern eine Predigt. Schon während dem Spiel war FlickXavi sehr unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Nach der Partie platzte ihm endgültig der Kragen.

Laut "The Athletic" sperrte der Deutsche die Kabinentür ab und hielt eine Rede. Diese soll ähnlich wie seine öffentliche Ansage gewesen sein.

"Egos killen jeden Erfolg" 

Da sagte der Barca-Trainer: "Das Wichtigste für mich ist jetzt, dass jeder nach Schließung des Transferfensters mit vollem Einsatz dabei ist und dass sich jeder zu 100 Prozent zu diesem Team und Klub verbunden fühlt. Keine Egos, denn die Egos killen jeden Erfolg. Letzte Saison haben wir als Team gespielt, als Einheit, dahin müssen wir zurück."

Youngstar sieht kein Ego-Problem

Viele Spieler empfanden die Worte als gerecht, doch einer widersprach. Lamine Yamal (18) widersprach bei "TVE": "Jeder hat seine Meinung, aber ich glaube nicht, dass Egos das Problem sind. Uns fehlt einfach die Intensität vom Saison-Ende."

Er analysierte: "Wir haben viele Fehler gemacht, aber das kann passieren. Wir müssen so schnell wie möglich wieder zu unserem Niveau zurückfinden und für das nächste Spiel bereit sein." Der Youngstar hatte per Elfermeter den FC Barcelona in Führung gebracht. Rayo glich durch Fran Perez (67.) aus.

