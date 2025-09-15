Das sagt Nicki Nicole über die Liebesgerüchte mit Lamine Yamal

Spanien-Juwel Lamine Yamal (18) sorgt derzeit nicht nur auf dem Rasen für Furore, sondern auch abseits davon.

Um das Liebesleben des Supertalents gab es zuletzt sehr viel Wirbel. Seine Beziehung zur argentinischen Sängerin Nicki Nicole (25) ging laut einigen spanischen Medien nach nur 13 Tagen schon wieder in die Brüche. Jetzt äußert sich die Sängerin zu den Meldungen.

Sie widerspricht den Berichten. Die Sängerin äußerte sich während der Modenschau der spanischen Marke "Desigual" über ihr Liebesleben. Nicole erklärte: "Ich bin sehr verliebt, sehr glücklich und sehr zufrieden."

"Ich liebe dich"

Nicole, welche den bürgerlichen Namen Nicole Denise Cucco hat, sagt, dass Yamal ihr sogar Katalanisch beibringen würde. Ihr Lieblingssatz: "Ich liebe dich."

Über ihren Auftritt bei der Show sprach die Rapperin: "Ich bin zum ersten Mal bei einer Desigual-Show dabei. Ich bin sehr glücklich. Das bedeutet mir alles. Erstens wegen der Einladung, zweitens, weil ich mit unglaublichen Stars zusammen bin, die ich sehr bewundere und die ich unbedingt kennenlernen möchte."

Die Leute in Barcelona bringen ihr viel Zuneigung entgegen und dafür "möchte ich mich bei allen bedanken."

Gerüchteküche brodelt

Seit dem 18. Geburtstag von Yamal gab es Gerüchte über die Beziehung zwischen ihm und Nicole. Diese wurden beim Joan-Gamper-Pokal aufgeheizt. Damals tauchte die 25-Jährige mit einem Lamine-Yamal-Trikot auf.

Das Pärchen machte die Beziehung später öffentlich. Nach ihrem 25. Geburtstag postete sie ein gemeinsames Foto in den sozialen Medien. Doch nach zwei Wochen löschte die YamalYamal das Geburtstag in den sozialen Medien wieder.