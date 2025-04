Köpferollen in Madrid: Jetzt kommt der große Real-Knall

Real Madrid droht eine Saison ohne Titel: Die Konsequenzen könnten ein gigantisches Köpferollen sein.

Für die Verantwortlichen und Fans von Real Madrid zählt nur eines: Titel. Derzeit hat man zwar noch alle Chancen auf das Triple, doch zuletzt kamen immer mehr Zweifel auf. Am Mittwoch (ab 21 Uhr im Sport24-LIVETICKER) muss man im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Arsenal einen 3:0-Rückstand aufholen, 10 Tage später (26. April, 22 Uhr) tritt man im Copa-Finale gegen Erzrivale Barcelona an. Und in der Meisterschaft liegt man sieben Spieltage vor dem Ende vier Punkte hinter den Katalanen, auch hier steht noch ein weiteres Duell in Barcelona aus.

Nach den zuletzt erbrachten Leistungen herrscht im Umfeld des weißen Balletts kein Optimismus. Die Niederlagen gegen Valencia und Arsenal, sowie der Zittersieg gegen Alaves, bei dem Superstar Kylian Mbappe die Sicherungen durchbrannten (oe24 berichtete), trüben die Zuversicht.

Gerüchteküche brodelt

Mit einem Durchschnittsalter von 27 Jahren liegt man zwar im unteren Schnitt der Liga. Allerdings fehlen zwei Jahre auf die jungen Wilden von Barcelona. Noch dazu drücken Talente wie Endrick (18), Güler (20), Fran Gonzalez (19), die wenig Spielzeit erhalten, den Altersschnitt gehörig nach unten. Die Verträge von Kapitän Luka Modric (38), Lucas Vázquez (33) und Jesús Vallejo (28) laufen mit Saisonende aus. ÖFB-Star David Alaba (32), Antonio Rüdiger (32), Vereinslegende Daniel Carvajal (33) oder Goalie Thibaut Courtois (32) stehen noch ein Jahr unter Vertrag.

Vor allem die Oldie-Abwehr strauchelte heuer oft gegen das hohe Tempo von jungen, dynamischen Angreifern - vor allem im internationalen Vergleich. Erfolgscoach Carlo Ancelotti (65) stand stets hinter seinen Routiniers. Doch genau das könnte dem Italiener nun auch zum Verhängnis werden. Die Anzeichen auf einen vorzeitigen Abgang verdichten sich. Immerhin dürfte auch die brasilianische Nationalmannschaft Interesse bekundet haben.

Der Nachfolger dürfte bereits auserkoren sein. Klub-Präsident Florentino Perez plant den Mega-Coup und dürfte Leverkusens Wunder-Trainer Xabi Alonso in die spanische Hauptstadt zurückholen. Als Einstandsgeschenk dürfte Alonso geich ein neues Innenverteidiger-Duo bekommen. Der Oranje-Spanier Dean Huijsen (20) von Bournemouth soll ebenso kommen, wie Piero Hincapie (23), der bereits unter Alonso beim deutschen Double-Sieger spielt.

Mehrere Leverkusen-Stars gehandelt

Doch nicht nur der Innenverteidiger aus Ecuador dürfte Alonso bei einem Wechsel nach Madrid begleiten. Auch die Mittelfeld-Asse Exequiel Palacios (26) und Jeremie Frimpong (24) werden beim Champions-League-Rekordsieger immer wieder gehandelt.

Der Deal mit Liverpools Trent Alexander-Arnold (26) ist laut Transfer-Experten bereits beschlossene Sache und wäre der erste Schritt zur madrilenischen Verjüngungskur. Die Frage ist nur noch, wann es zum großen Knall kommt. Spätestens wenn die letzte Titelchance dahin ist, wird der große Umbau beginnen.