Nächste Wende im Zoff zwischen Barcelona und Marc-André ter Stegen

Hat Weiterleitung seiner medizinischen Daten nun zugestimmt

Deutschlands Fußball-Nationaltormann Marc-André ter Stegen hat im Streit mit dem FC Barcelona nachgegeben und der Weiterleitung seiner medizinischen Daten an die Liga zugestimmt. Das eingeleitete Disziplinarverfahren des spanischen Meisters gegen den Keeper sei eingestellt worden, teilte Barça mit. Außerdem ist ter Stegen mit sofortiger Wirkung wieder Kapitän der Mannschaft.

Nur wenige Stunden zuvor hatte sich der Profi erstmals seit zwei Wochen öffentlich zu Wort gemeldet. Der 33-Jährige fühlt sich falsch dargestellt, wie er in einem ausführlichen Instagram-Statement erklärte. Viele Dinge seien über ihn gesagt worden und "manche davon völlig haltlos", schrieb ter Stegen. Er spüre weiter eine tiefe Zuneigung zum Club, zur Stadt und den Fans und wolle eine gemeinsame Lösung finden, gab der Schlussmann zu verstehen. Diese Lösung hat nicht lange auf sich warten lassen.

Disziplinarverfahren

Der Streit zwischen ter Stegen und Barça war zuletzt eskaliert. Offenbar hatte er dem Verein die Genehmigung verweigert, seinen Verletzungsbericht an die medizinische Kommission der Liga weiterzuleiten. Daraufhin leitete der Verein von Trainer Hansi Flick ein Disziplinarverfahren ein und entzog dem kürzlich am Rücken operierten Spieler die Funktion als Kapitän.

Ausfallzeit als wichtiger Indikator

Ter Stegen hatte gepostet, dass er eine Ausfallzeit von drei Monaten erwarte. Der Verein war davon ausgegangen, dass er vier Monate oder länger fehlen wird. In diesem Fall kann Barça gemäß der in Spanien geltenden finanziellen Fairplay-Regeln 80 Prozent des Gehalts des ausfallenden Spielers nutzen, um einen neuen Akteur registrieren zu lassen. Pikanterweise handelt es sich dabei um Joan García, den die Katalanen im Sommer für rund 25 Millionen Euro als neue Nummer eins von Espanyol Barcelona verpflichtet hatten.