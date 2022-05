Anpfiff verzögert: Fans stürmten Stadion

Seitens der UEFA kommt die offizielle Meldung, dass der Anpfiff um eine Viertelstunde nach hinten verlegt wird. Zu viele Zuschauer stehen noch vor dem Stade de France und warten auf Einlass. Neue Anstoßzeit im Champions-League-Finale ist um 21:30 Uhr.

Wie der französische Sender „RMC“ berichtet, haben sich mehrere hundert Liverpool-Fans ohne Ticket Zugang ins Stade de France verschafft. Die Polizei wurde demnach an der zweiten Zone, Gate U, von den Massen total überrascht, sodass sie nachgeben mussten. Hunderte Fans konnten ohne Ticket ins Stadion strömen. Offiziell haben Liverpool und Real nur jeweils 20.000 Tickets für ihre Anhänger bekommen. Insgesamt passen 81.338 Zuschauer in das Pariser Stadion. 6.800 Polizisten sind im Einsatz und sollten eigentlich die Massen unter Kontrolle haben. Auch Pfefferspray kam von den Polizisten zum Einsatz.

