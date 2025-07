Kebab statt Würstel im LASK-Stadion

Im Linzer Stadion gibt es am Sonntag eine kulinarische Besonderheit.

Am Sonntag gastiert der türkische Meister Galatasaray Istanbul zum Test-Kracher gegen die Admira in Linz. Kurios ist dabei nicht nur, dass die Südstädter fernab der Heimat in der modernen Linzer Raiffeisen Arena auflaufen.

Auch das Rahmenprogramm wird manchem Fußball-Fan nicht schmecken. Denn neben einem Auftritt von Star-Rapper Eko Fresh vor dem Spiel und in der Pause gibt es auch kulinarische Abwechslung. Das Spiel findet im Rahmen der Summer Series Upper Austria statt. Die Hausherren aus Linz spielen am Freitag gegen Hajduk Split und Union Berlin am Samstag. Galatasaray trifft erst am Sonntag auf die Südstädter und in weiterer Folge am Mittwoch auf Cagliari.

Vor dem Sonntags-Kracher gibt es in der Fan Zone beim Stadion auch passend zu dem Programm einen Kebabstand, statt der traditionellen Stadionwurst. Die türkische Spezialität wird es nur an den beiden Tagen der Galatasaray-Auftritte geben, als Gegenpol gibt es bei der Samstags-Partie der Linzer 56 Fässer Freibier in der Fanzone.