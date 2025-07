Doppelte Vikings-Premiere gegen Prag

Die Vienna Vikings feiern am Samstag gegen die Prague Lions gleich eine doppelte Premiere.

Am Samstag (18 Uhr) betreten die Vienna Vikings in der ELF Neuland. Erstmals in der ELF-Geschichte findet das Heimspiel der Wikinger in der legendären Südstadt, der Heimstätte der Admira, statt.

Nach einem weiteren eindrucksvollen Sieg im Battle of Austria wartet auf die Hauptstädter ein immer stärker werdender Gegner. Der tschechische Divisionsrivale konnte zuletzt beachtliche Siege gegen Breslau, Hamburg und Frankfurt feiern. Allerdings konnten die Tschechen gegen die Vikings noch nie gewinnen.Doch nicht nur die Heimstätte der Wikinger feiert Premiere. Anlässlich des gestrigen 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag der USA, beschlossen die Verantwortlichen des einmaligen ELF-Champions, erstmals bei einem Heimspiel die US-Hymne zu spielen, um die Star-Imports rund um Quarterback Ben Holmes oder Fan-Liebling Reece Horn zu ehren.