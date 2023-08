Segel-Duo Bildstein/Hussl bei WM weiter auf Kurs

Vadlau/Mähr und Farese/Zöchling in 470er-Klasse ebenfalls in Goldflotte dabei

Benjamin Bildstein und David Hussl liegen bei der Segel-WM in Den Haag weiter auf Kurs. Das österreichische 49er-Duo qualifizierte sich am Sonntag für die Goldflotte der besten 25 Boote. Mit den Einzelergebnissen zwei, vier und zwei machten die Beiden zwölf Plätze gut und zogen auf Platz zehn in die Topgruppe ein. Im WM-Revier vor der niederländischen Küste geht es neben Medaillen um Olympiatickets. Zehn Boote qualifizieren sich direkt für Paris.

"Es hat sich schon die letzten beiden Tage ausgezahlt, dass wir auf unser Gefühl hören und gleich beim Start richtig angreifen und nicht zu konservativ segeln", erklärte Vorschoter Hussl. Von diesem Plan werde man nicht abrücken, sondern weiter "überlegt attackieren".

In der Nacra 17-Klasse qualifizierten sich beide Boote des Österreichischen Segel-Verbands ebenfalls für die Goldflotte. Lukas Haberl/Tanja Frank verbesserten sich durch einen dritten Platz auf den 14. Rang, Laura Farese/Matthäus Zöchling liegen an 15. Stelle.