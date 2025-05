Wrestling-Legende Sabu mit 60 Jahren gestorben

Weniger als zwei Wochen nach seinem letzten Kampf ist Wrestling-Ikone "Sabu", mit bürgerlichem Namen Terry Brunk, im Alter von 60 Jahren verstorben.

Der legendäre Wrestler trat noch während des "WrestleMania 41"-Wochenendes in Las Vegas gegen Joey Janela an und konnte diesen letzten Kampf für sich entscheiden. Es war sein finales Match. Nur Tage später trat er ein letztes Mal öffentlich bei einer Fan-Convention der "Tri-State Wrestling Alliance" in Philadelphia auf, wie "Daily Star" berichtet.

Sabu galt als einer der furchtlosesten und innovativsten Wrestler seiner Generation. Bekannt wurde er durch seine spektakulären Hardcore-Matches, bei denen er regelmäßig durch Tische flog, aus dem Ring katapultiert wurde oder blutige Kämpfe gegen Größen der 1990er bestritt. Er war dreifacher World Heavyweight Champion – darunter zweimaliger ECW-Weltmeister und einmaliger NWA-Champion.

Obwohl Sabu in der WWE als Wrestler aus Saudi-Arabien inszeniert wurde, stammte er in Wirklichkeit aus Michigan (USA). Er entstammte einer berühmten Wrestling-Dynastie – sein Onkel war der legendäre "The Sheik", der ihn gemeinsam mit dem späteren WWE-Star Rob Van Dam ausbildete.

Mit RVD lieferte sich Sabu zunächst erbitterte Kämpfe, bevor beide schließlich ein gefeiertes Tag-Team bildeten. Ihr gemeinsames Match beim "Cyberslam" 1997 gilt als wegweisend für die später berühmten "Tables, Ladders & Chairs"-Kämpfe der WWE.

Wrestling-Welt trauert

Die Nachricht von Sabus Tod löste in der Wrestling-Welt große Bestürzung aus. Viele Weggefährten, darunter die Wrestlerin Francine, äußerten ihre Trauer in sozialen Medien. Die genauen Umstände seines Todes sind bislang nicht bekannt und werden laut "Wrestling Headlines" noch untersucht.