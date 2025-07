Ist Schauspiel-Legende während Djokovic-Match eingeschlafen?

Hugh Grant sorgt bei Wimbledon für kuriose Szene – schläft der Star in der Royal Box ein?

Während auf dem Rasen von Wimbledon Spannung pur herrscht – das Viertelfinale zwischen Flavio Cobolli (23) und Tennis-Ikone Novak Djokovic (38) gipfelt in einem spektakulären Tiebreak –, spielt sich abseits des Spielfelds eine Szene ab, die fast noch mehr Aufmerksamkeit erregt: Hugh Grant (64), britischer Schauspieler und Star aus Filmen wie Notting Hill und Love Actually, scheint in der Royal Box eingenickt zu sein.

Mit Sonnenbrille und geschlossenen Augen

In der Live-Übertragung ist Grant klar zu sehen: Sonnenbrille auf, Kopf zur Seite geneigt, Augen zu – eine klassische Schlafhaltung. Ob er wirklich eingeschlafen ist oder einfach nur kurz die Augen entspannt hat, bleibt unklar. Die Szene sorgte in jedem Fall für Schmunzeln.

Die BBC veröffentlichte den Moment auf Plattform X (ehemals Twitter) mit der augenzwinkernden Bemerkung: „Es ist Hugh Grant alles etwas zu viel geworden.“

Die Royal Box – exklusiv und im Rampenlicht

Die Royal Box in Wimbledon ist berühmt: Nur ausgewählte Gäste dürfen dort Platz nehmen – darunter Mitglieder des Königshauses, Politiker, Tennislegenden und prominente Persönlichkeiten. Für gewöhnlich lenken diese durch elegante Auftritte oder Prominenz die Blicke auf sich – Hugh Grant tat es diesmal mit seiner vermeintlichen Müdigkeit.