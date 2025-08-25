Alles zu oe24VIP
Maddison Keys
Bitteres aus

Top-Favoritin Keys scheitert bei US Open in Runde 1

25.08.25, 22:26
Die als Nummer sechs gesetzte Madison Keys ist in der ersten Runde der US Open in New York an der Mexikanerin Renata Zarazua gescheitert.

Die Siegerin der heurigen Australian Open musste sich der krassen Außenseiterin am Montag mit 7:6(10),6:7(3),5:7 geschlagen geben. Der New-York-Finalistin von 2017 aus den USA unterliefen nicht weniger als 89 unerzwungene Fehler sowie 14 Doppelfehler beim Aufschlag.

Die Tschechin Petra Kvitova nahm mit einem 1:6,0:6 gegen die Französin Diane Parry Abschied vom Tennis-Zirkus. Die zweimalige Wimbledon-Siegerin vergoss nach ihrem letzten Match einige Tränen und betonte, dass sie sehr stolz auf ihre Karriere sei. Die 35-Jährige hatte heuer nach 17-monatiger Babypause ein Comeback gegeben und vor einigen Wochen angekündigt, dass nach den US Open endgültig Schluss sei.

