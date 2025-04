Pacers, Knicks, Nuggets und Minnesota mit Play-off-Siegen

Auch in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA hat am Samstag die Play-off-Phase begonnen.

Spannend war es in Denver, wo sich die Nuggets erst in der Verlängerung gegen die L.A. Clippers mit 112:110 durchsetzten. In New York brachte ein 21:0-Lauf in nur viereinhalb Minuten im Schlussviertel die Entscheidung für die Knicks, die Detroit 123:112 besiegten. Indiana gewann daheim gegen Milwaukee 117:98, die Lakers unterlagen Minnesota zu Hause hingegen 95:117.

Für die Lakers rund um ihre Stars Luka Doncic und LeBron James war es ein echter Fehlstart. Auch 37 Punkte von Doncic konnten die Auftaktniederlage des 17-fachen Meisters gegen die Timberwolves nicht verhindern. Bei den Nuggets verpasste Topstar Nikola Jokic mit 29 Zählern, zwölf Assists und neun Rebounds nur knapp ein Triple-Double, der Sieg von Denver war auch starkem Abwehrspiel von Russell Westbrook in den letzten Sekunden der Overtime zu verdanken. Während in Indiana der Topstar der Bucks, Giannis Antetokounmpo, zwar 36 Punkte beisteuerte, doch die Pacers blieben ungefährdet.

NBA-Ergebnisse vom Samstag - Play-off, 1. Runde ("best of seven") - Eastern Conference: Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 117:98. Stand 1:0; New York Knicks - Detroit Pistons 123:112. Stand: 1:0. Western Conference: Denver Nuggets - Los Angeles Clippers 112:110 n.V. Stand: 1:0; Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 95:117. Stand: 0:1.