Donauwelle: Die Torte für das Strauss-Jahr bei Sluka

Die Traditions-Conditorei Sluka in Wien 1 hat anlässlich des 200. Geburtstags von „Walzerkönig“ Johann Strauss, den Torten-Klassiker die „Donauwelle“ neu interpretiert.

An der Torte mit der Musik drinnen, der Strauss-Donauwelle, tüftelte Sluka-Backstubenleiterin Manuela Heinisch vier Monate an einer verfeinerten Rezeptur mit flaumiger Sandmasse, zart-schmelzender Buttercreme, saftigen Kirschen und edler Schokolade mit dem charakteristischen Wellenmuster, welches das sanfte Fließen der Donau widerspiegelt – eine Erinnerung an eines der bekanntesten Werke von Johann Strauss.

Sluka-Backstubenleierin Manuela Heinisch mit der neu aufgelegten Donauwelle. © Sabine Klimpt ×

Jede Komponente wird mit größter Sorgfalt in Handarbeit gefertigt. Den letzten Schliff gab der Strauss’schen-Donauwelle, der renommierte Patissier Christian Schaberreiter, ehe sie ihren Platz in den Vitrinen der Konditorei in der Kärntner Straße und am Rathausplatz fand. „Die Donauwelle ist eine Hommage an Johann Strauss und das kulturelle Erbe, welches er unserer Stadt hinterlassen hat“, erklärt Kaffeehausleiter, Christian Pannosch.

Süße Mehlspeiskunst für jeden AnlassDie Produkte der Sluka-Backstube werden oftmals zu besonderen Anlässen passend kreiert und spielen dementsprechend eine bedeutende Rolle im Leben der Kunden. Ob Geburtstage, Jubiläen, Taufen oder Familienfeste - die Zuckerbäckerinnen und Zuckerbäcker der Conditorei Sluka sorgen mit ihrem Knowhow nicht nur für Gaumenfreude, sondern auch für herzhafte Erinnerungen. www.sluka.at