Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Cooking
Cooking
Startseite Backen & Desserts Fisch & Fleisch Gourmet News International Lokaltipps Österreich Stars Cooking Veggie & Vegan Drinks
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Cooking
E-Paper Cooking
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Cooking
  3. Gourmet-News
Gault&Millau testet HOFER-Käse: Diese Sorten überzeugten die Gourmet-Jury
© Getty

Käse-Sortiment

Gault&Millau testet HOFER-Käse: Diese Sorten überzeugten die Gourmet-Jury

12.09.25, 11:55
Teilen

Spitzenköche und Käse-Expert:innen testeten das HOFER Käse-Sortiment. Das Ergebnis: Viele Sorten überraschten mit hoher Qualität zum bekannten Discountpreis.

Luxus hat seinen Preis? Von wegen! Beim großen Käse-Check von Gault&Millau zeigte sich: Auch beim Diskonter finden Genießer Käse, der selbst die feinsten Gaumen des Landes begeistert – und das zum gewohnt günstigen HOFER Preis.

Sahnig, würzig, cremig 

In Sattledt versammelte sich eine hochkarätige Jury aus Spitzenköchen und Käse-Expert:innen, angeführt von Gault&Millau-Herausgeber Karl Hohenlohe. Mit dabei: Kochlegende Helmut Österreicher, Käse-Sommelière Dagmar Gross und noch viele mehr. Ihr Auftrag: Das Käsesortiment von HOFER unter die Lupe nehmen. Mit Kriterien wie Optik, Geruch, Textur und Geschmack wurde jedes Produkt liebevoll analysiert. Und das Ergebnis überrascht: Die Qualität ist top. 

Gault&Millau testet HOFER-Käse: Diese Sorten überzeugten die Gourmet-Jury
© Getty

Die Jury kürte ihre Favoriten in drei Kategorien:

  • Frischkäse
  • Weichkäse
  • Hartkäse

In der Kategorie Frischkäse konnte der „Zurück zum Ursprung“ Bergbauern Hüttenkäse 10% mit seinem frischen Geschmack überzeugen. In der Kategorie Weichkäse machte der MILSANI Rahm Camembert eine besonders gute Figur und landete auf einem der Spitzenplätze. In der Kategorie Hartkäse – der Königsdisziplin – überzeugten ganz klar österreichische Käse. Neben Käsesorten von „Zurück zum Ursprung“ schmeckte der Steirischer Bergkäse von GUTES AUS DER REGION den Juroren besonders gut.

Von der Optik bis zum Geschmack überzeugten die HOFER-Käse durch die Bank. Manche Sorten holten sogar die volle Punktezahl. Kein Käse fiel durch, die Qualität wurde als „sehr hoch und erstaunlich homogen“ beschrieben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden