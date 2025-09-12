Gault&Millau testet HOFER-Käse: Diese Sorten überzeugten die Gourmet-Jury

Spitzenköche und Käse-Expert:innen testeten das HOFER Käse-Sortiment. Das Ergebnis: Viele Sorten überraschten mit hoher Qualität zum bekannten Discountpreis.

Luxus hat seinen Preis? Von wegen! Beim großen Käse-Check von Gault&Millau zeigte sich: Auch beim Diskonter finden Genießer Käse, der selbst die feinsten Gaumen des Landes begeistert – und das zum gewohnt günstigen HOFER Preis.

Sahnig, würzig, cremig

In Sattledt versammelte sich eine hochkarätige Jury aus Spitzenköchen und Käse-Expert:innen, angeführt von Gault&Millau-Herausgeber Karl Hohenlohe. Mit dabei: Kochlegende Helmut Österreicher, Käse-Sommelière Dagmar Gross und noch viele mehr. Ihr Auftrag: Das Käsesortiment von HOFER unter die Lupe nehmen. Mit Kriterien wie Optik, Geruch, Textur und Geschmack wurde jedes Produkt liebevoll analysiert. Und das Ergebnis überrascht: Die Qualität ist top.

© Getty

Die Jury kürte ihre Favoriten in drei Kategorien:

Frischkäse



Weichkäse



Hartkäse



In der Kategorie Frischkäse konnte der „Zurück zum Ursprung“ Bergbauern Hüttenkäse 10% mit seinem frischen Geschmack überzeugen. In der Kategorie Weichkäse machte der MILSANI Rahm Camembert eine besonders gute Figur und landete auf einem der Spitzenplätze. In der Kategorie Hartkäse – der Königsdisziplin – überzeugten ganz klar österreichische Käse. Neben Käsesorten von „Zurück zum Ursprung“ schmeckte der Steirischer Bergkäse von GUTES AUS DER REGION den Juroren besonders gut.

Von der Optik bis zum Geschmack überzeugten die HOFER-Käse durch die Bank. Manche Sorten holten sogar die volle Punktezahl. Kein Käse fiel durch, die Qualität wurde als „sehr hoch und erstaunlich homogen“ beschrieben.