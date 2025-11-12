Taste Atlas verrät die besten Gansl-Gerichte: Österreichischer Klassiker "nur" im Mittelfeld

Für viele gehört das Ganslessen zum Herbst dazu. Am Martinstag erreicht das Martinigansl zwar seinen Höhepunkt, doch das Festmahl gibt es hierzulande traditionell bis Ende November. Welche Gerichte dabei international Hoch im Kurs stehen, verrät das Gansl-Ranking von "Taste Atlas".

Ein herrlich saftig gebratenes Gansl, dazu süßes Rotkraut, flaumige Erdäpfelknödel und nussige Maroni - so wird das beliebte Traditionsgericht hierzulande aufgetischt. Doch die Gans wird international in verschiedensten Variationen serviert. Der Foodblog "Taste Atlas" hat die Top-10 Ganlsgerichte der Welt gekürt. Doch das österreichische Martinigansl landet dabei "nur" auf Platz 5. Welches Gericht als das beste der Welt gilt, verraten wir im Ranking.

© Getty Images

10. Martinjska guska s marunima

Kroatien

Die Martinjska guska s marunima ist eine Spezialität aus der kroatischen Region Zagorje, bei der Gans und Maroni die Hauptrolle spielen. Die Gans wird traditionell mit einer Mischung aus gerösteten Kastanien, Speck, Zwiebeln, eingeweichtem Brot, Eiern, Salz und Pfeffer gefüllt und anschließend etwa drei Stunden im Ofen gebraten. Serviert wird sie meist mit Kartoffelknödeln und einem Salat aus Rotkraut und Äpfeln. Besonders beliebt ist dieses Gericht zum Martinstag am 11. November.

9. Guščji paprikaš

Kroatien

Der Guščji paprikas ist ein traditioneller Gans-Eintopf, besonders bekannt in der Stadt Županja. Für dieses herzhafte Gericht werden Gänsefleisch, Zwiebeln, Fett, Wasser, Karotten, Petersilie, Sellerie und Paprikapulver verwendet. Gegen Ende der Garzeit kommen kleine hausgemachte Eiernudeln hinzu, die im Eintopf gekocht werden, bis sie an die Oberfläche steigen. Ursprünglich entstand dieses Gericht zur Erntezeit: Während die Feldarbeiter morgens kalte Fleischwaren und Schnaps („šljivovica“) zu sich nahmen, wurde der kräftige Paprikaeintopf mittags in großen Töpfen über offenem Feuer serviert.

8. Guska na turopoljski način

Kroatien

Diese "Gans nach Turopolje-Art" ist ein Festgericht aus der gleichnamigen Region. Sie wird mit nur wenigen Zutaten zubereitet: einer ganzen Gans, Salz sowie Öl oder Schweineschmalz. Die Gans wird gewaschen, gesalzen, in eine tiefe Bratform gelegt und immer wieder mit heißem Fett oder Öl übergossen, während sie im Ofen brät. Als Beilage wird oft ein kräftiges Ragout aus Gänsemagen, Leber, Zwiebeln, Knoblauch, Gewürzen und Polentamehl serviert - ein echter Genuss für Liebhaber herzhafter Hausmannskost.

7. Bratgeflügel mit Salbei-Zwiebel-Füllung

England

Die englische Bratgans mit Salbei-Zwiebel-Füllung ist ein Klassiker, der bis in die Zeit von Königin Elisabeth I. zurückreicht. Die Füllung besteht aus Butter, Zwiebeln, Sellerie, Semmelbröseln, Eiern, gewürfelten Äpfeln, Salbei, Salz und Pfeffer. Die Gans wird leicht gefüllt, verschnürt und langsam im Ofen gebraten. Dazu gibt es traditionell Apfelmus oder eine Soße aus Gänseklein. Während des Bratens wird die Haut mehrfach eingestochen, damit das Fett austreten kann - das Ergebnis ist eine herrlich knusprige Kruste.

6. Gefüllter Gänsehals

Deutschland

Der "Gefüllte Gänsehals" ist eine ungewöhnliche, aber traditionelle deutsche Spezialität. Dafür wird die Haut des Gänsehals sorgfältig mit einer Masse aus Gänseleber, Speck, in Milch eingeweichten Semmeln, Petersilie, Zitronenschale, Zwiebeln, Salz und Pfeffer gefüllt. Der Hals wird an beiden Enden zugenäht und in Gänseschmalz goldbraun angebraten. Das Ergebnis ist eine delikate Vorspeise oder Beilage.

5. Martinigans

Österreich

Die Martinigans ist das österreichische Festtagsgericht schlechthin und wird traditionell rund um den 11. November, dem Martinstag, serviert. Die Gans wird im Ofen goldbraun gebraten. Dazu gibt es klassische Beilagen wie Rotkraut, Erdäpfel- oder Semmelknödel. Eine kräftige Bratensoße aus den Tropfen und dem Gänseklein rundet das festliche Gericht ab.

4. Stegt gås

Dänemark

Die dänische Bratgans wird besonders zu feierlichen Anlässen serviert und ist eine edle Alternative zur traditionellen Ente. Die Gans wird mit geviertelten Äpfeln oder einer Mischung aus Äpfeln und Backpflaumen gefüllt. Aus dem beim Braten austretenden Fett entsteht eine cremige Soße, die zu dem saftigen Fleisch gereicht wird. Typische Beilagen sind Kohl und gekochte oder karamellisierte Kartoffeln.

3. Weihnachtsgans

Deutschland

Die Weihnachtsgans ist eines der bekanntesten deutschen Festtagsgerichte. Sie wird traditionell zu Weihnachten zubereitet und meist mit Äpfeln, Zwiebeln, Maroni, Datteln oder Pflaumen gefüllt. Häufig kommt auch eine Brot- oder Fleischfüllung zum Einsatz, gewürzt mit Majoran, Thymian, Salz und Pfeffer. Serviert wird sie klassisch mit Klößen, Spätzle und einer kräftigen Bratensoße. Ursprünglich geht dieses Gericht auf eine alte katholische Tradition zurück: Zum Martinstag wurde die "Martinsgans" gegessen, und am Ende der Fastenzeit, an Heiligabend, die festliche "Weihnachtsgans".

2. Gänsebraten

Deutschland

Der Gänsebraten ist ebenfalls ein Klassiker der deutschen Küche und wird meist mit einer aromatischen Füllung aus Äpfeln, Zwiebeln, Kastanien, Mandeln oder Brot serviert. Die Gans wird sorgfältig gewürzt – typischerweise mit Majoran, Thymian, Muskat, Lorbeer oder Nelken – und langsam im Ofen gebraten, bis sie außen knusprig und innen zart ist. Am besten schmeckt Gänsebraten mit Rotkraut, Kartoffel- oder Semmelknödeln, Apfelmus oder einer kräftigen Bratensoße.

1. Siu Ngoh

Hongkong/ China

Als bestes Gansl-Gericht kürt Taste Atlas die kantonesische Bratgans. Sie zeichnet sich durch ihr besonders zartes, saftiges Fleisch und eine hauchdünne, knusprige Haut aus. Die Gans wird bei sehr hohen Temperaturen in einem Kohleofen geröstet, wodurch das Fett schmilzt und das Fleisch aromatisch durchdringt.Serviert wird sie in Scheiben geschnitten über weißem Reis, mit süßer Pflaumensoße. Begleitend werden oft Pfannkuchen, Frühlingszwiebeln, chinesischer Brokkoli, Gurken oder eine süße Bohnensoße gereicht.