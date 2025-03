Krunchoco Cake: Der neueste Foodtrend von dem ALLE besessen sind

Schoko, Crunch und pure Suchtgefahr! Der Krunchoco Cake erobert TikTok & Co. im Sturm – kein Backen, kaum Aufwand und maximaler Genuss. Warum dieser einfache No-Bake-Kuchen gerade alle verrückt macht? Finden Sie es heraus und probieren Sie den Trend selbst aus!

Social Media wäre nicht Social Media, wenn es nicht ständig neue Foodtrends hervorbringen würde. Der neueste Hit? Der Krunchoco Cake – eine schokoladige, cremige, knusprige Köstlichkeit, die TikTok im Sturm erobert hat. Mittlerweile schwappt der Trend auch auf Instagram über, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis alle Foodies ihn ausprobieren. Und das Beste daran? Kein Backofen nötig!

Warum lieben alle den Kuchen-Hype?

Einerseits: Schokolade. Andererseits: Crunch. Und dann noch eine unfassbar cremige Schicht – was will man mehr? Der Krunchoco Cake kombiniert das Beste aus verschiedenen Welten und schafft es dabei auch noch, super einfach zuzubereiten zu sein. Perfekt also für alle, die keine Backprofis sind, aber trotzdem etwas Beeindruckendes zaubern möchten.

Krunchoco Cake : Das Rezept





Zutaten:

1. Schicht (Boden):

Schokoladen-Kuchenboden (nach Wahl)

Kakao

2. Schicht (Creme):

250g Frischkäse oder Topfen

250ml Schlagobers

3 EL gezuckerte Kondensmilch

3. Schicht (Ganache):

100 ml Schlagobers

120 g Vollmilch-Kuvertüre

4. Schicht (Crunchy Topping):

100g Schoko-Rice-Crispys

100g geschmolzene Kuvertüre (optional)

3 EL Backkakao

So geht's:

Auflaufform mit Schokadenkuchen auslegen und Kakao darüber gießen, sodass alles schön feucht ist Für die Creme-Schicht Frischkäse, Schlagobers und Kondensmilch vermischen und auf dem Kuchenboden verteilen. Kuvertüre klein hacken. Dann Schlagobers erhitzen und über die gehackte Schokolade gießen. Alles gut verrühren, bis die Kuvertüre geschmolzen ist. Die Ganache über die Creme-Schicht gießen. Rice Crispys mit Kakao verrühren und über die Ganache streuen. Den fertigen Kuchen für ca. eine Stunde kühlstellen.

Der Krunchoco Cake hat alles, was ein Social-Media-Hit braucht: Er ist einfach, sieht umwerfend aus und schmeckt nach purem Schoko-Glück.