Genuss aus dem Meer: Die besten Fischrezepte für warme Tage

"World's 50 Best Restaurants 2025": Wiener Restaurant zählt zu den besten der Welt Die internationale Spitzengastronomie versammelte sich am Donnerstagabend in Turin, um die Verleihung von "The World's 50 Best Restaurants 2025" zu feiern. Zum besten Restaurant der Welt wurde das Maido in Lima gekürt. Ein Wiener Restaurant landete auf dem 33. Platz.