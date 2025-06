× Foodies, aufgepasst! Das sind die Top-Destinationen für Genussreisen

Kulinarische Entdeckungen sind für die meisten Touristen das Highlight jedes Urlaubs. Doch in welcher Stadt gibt es das beste Essen?

Ob trendige Restaurants, hippe Märkte oder authentische Streetfood-Erlebnisse – die liebste Urlaubsbeschäftigung ist und bleibt: Essen!

Evaneos hat die Top 5 Destinationen für Genießerreisen gekürt – inklusive kulinarischer Must-Do’s und der besten Reisezeit abseits des Trubels.

Die 5 beliebtesten Destinationen für Genussreisen

1. Kapverden: Die kreolische Küche zwischen Afrika, Brasilien und Portugal

Beste Reisezeit: November - März

© Getty Images ×

Kapverden ist vor allem für seine atemberaubende Natur vulkanischen Ursprungs und für die vielen Sandstrände und Küsten bekannt. Besonders spannend ist, dass hier zwei Kontinente miteinander verschmelzen – und das schmeckt man auch in der Küche. Kein Wunder also, dass diese Destination laut Evaneos zu den beliebtesten Zielen für kulinarisch motivierte Reisen zählt. Die Inseln vereinen das Beste aus portugiesischer Kolonialgeschichte, westafrikanischer Kultur und brasilianischer Lebensfreude. Kulinarisch spiegelt sich das in einer deftigen Küche, die vor allem für Eintöpfe und Suppen beliebt ist, mit Zutaten wie Fisch, Mais, Maniok und lokalen Gewürzen - darunter Paprika, Lorbeer, Pfeffer und Salz - wider.

2. Portugal: Zwischen Atlantik, Olivenbäumen und Weinverkostunge

© Getty Images ×

Beste Reisezeit: In der Nebensaison von September - Oktober

Portugal bietet mehr als Sonne und Küste. Zwischen Weinhängen und historischen Städten entfaltet sich eine Küche, die auf frischen Produkten, Fisch, Olivenöl und regionalem Handwerk basiert – besonders spannend in der Nebensaison, wenn das Land ruhiger wird. Unbedingt probieren: Pastel de Nata in einer traditionellen Bäckerei.

3. Vietnam: Durch Märkte, Küchen & idyllische Gärten

© Getty Images ×

Beste Reisezeit: März bis Mai

Vietnam ist ein Land, in dem sich Geschichte, Natur und Esskultur eng verweben. Die Küche erzählt von Tradition, französischen Einflüssen und buddhistischer Philosophie. Vom ersten Frühstück bis zum letzten Nachtimbiss ist Essen ein soziales, tief verankertes Ritual. Ein Marktbesuch inklusive Streetfood-Tour ist in Hanoi und Saigon ein Muss!

4. Sri Lanka: Insel der Gewürze und duftender Currys

© Getty Images ×

Beste Reisezeit: Februar bis April - ideal um bereits die Flucht vor dem Winter 2026 zu planen

Sri Lanka ist wild, grün und voller Kontraste: Teeplantagen, tropischer Regenwald, buddhistische Tempel und koloniale Geschichte treffen auf eine Küche, die aromatisch, scharf und tief verwurzelt ist. Gewürze spielen dabei eine zentrale Rolle und sind fester Bestandteil der traditionellen Rezepte der Insel. Auch für Vegetarier:innen ist die Insel ein echtes Paradies – dank der Vielzahl an fleischlosen Currys, Dals und Gemüsegerichten, die hier fest zur Alltagsküche gehören.

5. Italien: Mehr als Pizza – Zwischen Trüffel, Olivenöl & Pasta-Kunst

© Getty Images ×

Beste Reisezeit: September und Oktober - im goldenen Herbst

Italien ist ein kulinarisches Mosaik: Jede Region, jedes Dorf, pflegt seine eigenen Rezepte, Zutaten und Rituale. Hier ist Essen tief verwurzelt in der Kultur – als sozialer Anker, als Handwerk und als Ausdruck von Heimat. Wer die versteckten Regionen Italiens bereist, entdeckt Slow Food in seiner ursprünglichsten Form. Von einer Trüffelsuche in Umbrien bis zu einer Olivenölverkostung in Apulien erwartet Reisende ein Fest der Sinne, das weit über Pizza und Pasta hinausgeht.