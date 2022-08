Kimchi - eingelegter Kohl aus Korea.

Dauer: 24 h 20 min

Schwierigkeit: einfach

Portionen: 1 Glas

Zutaten



1 kg Chinakohl

120 g Salz

3 Karotten

6 Knoblauchzehen

25 g Ingwer

1 Chilischote rot

50 g Zucker

2 EL Gochugaru; koreanisches Chilipulver

Zubereitung

1. Den Chinakohl mit einem scharfen Messer halbieren, waschen, putzen, vom Strunk befreien und in die einzelnen Blätter teilen. Diese in eine große Schüssel schichten und dabei die einzelnen Lagen mit Salz bestreuen. Mit Salz abschließen, mit einem Teller abdecken und diesen etwas beschweren. An einem kühlen und dunklen Ort 24 Stunden ziehen lassen. Dann abgießen, dabei die Salzlake auffangen.

2. Den Kohl gründlich abbrausen, abtropfen lassen und in feine Streifen schneiden. Karotten putzen bzw. schälen und grob raspeln. Den Knoblauch abziehen und fein würfeln. Ingwer schälen, Chilischote waschen, beides zusammen mit dem Knoblauch zu einer feinen Paste pürieren. Den Zucker und das Chilipulver untermischen.

3. Die Chilipaste mit den Karotten und den Lauchzwiebeln unter den Kohl mischen. In ein sauberes Glas (ca. 1 l) schichten, dabei fest andrücken, damit keine Zwischenräume entstehen. Mit der Salzlake bedecken und mit einem sauberen Tuch abdecken. Für 2-3 Tage ziehen lassen. Anschließend fest verschließen und das Kimchi kühl aufbewahren.