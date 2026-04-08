"Charakterlos!" – Ballermann-Star rechnet mit Michael Wendler & dem Megapark ab

Während Ikke Hüftgold mit einer gnadenlosen Abrechnung gegen den „charakterlosen“ Megapark und die Rückkehr von Michael Wendler für ein politisches Beben an der Playa de Palma sorgt, krönt er seine Flucht aus dem Ballermann-Zoff mit einer romantischen Verlobung unter dem Eiffelturm.

Die Fronten an der Playa de Palma sind verhärteter denn je. Stein des Anstoßes ist die Personalie Michael Wendler. Nachdem dieser bereits im Sommer 2025 unter heftigen Diskussionen sein Comeback im Megapark feierte, scheint eine Rückkehr des „Egal“-Sängers für das Jahr 2026 beschlossene Sache zu sein. Für Ikke Hüftgold ist dies ein rotes Tuch, das er nicht unkommentiert lässt.

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„Charakterlos“: Klare Kante gegen den Megapark

In gewohnt deutlicher Manier fand Hüftgold im Podcast „Blitzlichtgewitter“ harte Worte für die Führungsebene des Kult-Lokals. Der Megapark zeige sich „unverbesserlich“, so der Musiker, und die Verpflichtung Wendlers passe ins Bild eines Ladens, den er mittlerweile als „charakterlos“ einstuft.

Während er mit der Konkurrenz im Megapark hart ins Gericht geht, betont Hüftgold seine tiefe Verbundenheit zum Bierkönig. Dort fühle er sich im Kreise seiner Kollegen gut aufgehoben – eine Rückkehr in den Megapark ist für ihn somit auch 2026 kategorisch ausgeschlossen.

Verlobung in Paris: „Zweimal JA“ unter dem Eiffelturm

Doch abseits des mallorquinischen Kleinkriegs gibt es für den Künstler Grund zum Feiern. Ikke Hüftgold und seine Partnerin Nina Reh haben den nächsten Schritt gewagt und ihre Verlobung bekannt gegeben. Vor der romantischen Kulisse von Paris besiegelten sie ihr Versprechen mit den Worten „Zweimal JA“ auf Instagram.

Das Paar, das seit 2021 gemeinsam durchs Leben geht, ist mittlerweile auch beruflich ein eingespieltes Team. Nachdem Nina Reh ihren Ikke jahrelang im Hintergrund unterstützte, wagte sie 2025 selbst den Sprung ins Rampenlicht und startete ihre eigene Karriere als Sängerin.

Zwischen Studio und Hochzeitsplanung

Beruflich bleibt Hüftgold indes umtriebig: Neben seinen eigenen Auftritten konzentriert er sich verstärkt auf die Arbeit hinter den Kulissen und formt als Produzent neue Talente. Die kommenden Monate dürften bei ihm also ganz im Zeichen von neuer Musik und der Planung des großen Hochzeitsfestes stehen – weit weg vom Megapark-Zoff.