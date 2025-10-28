No-Angels-Star im Liebesglück

Sie ist wieder glücklich vergeben – und das zeigt sie jetzt auch öffentlich. Die Sängerin der No Angels postete ein emotionales Video, das sie verliebt mit ihrer Partnerin zeigt.

In dem Instagram-Video sind liebevolle Zusammenschnitte zu sehen, die Lucy Diakovskas (49) neues Glück zeigen: gemeinsame Reisen, Lachen, Händchenhalten – Zuneigung. Passend dazu schreibt die 49-Jährige bewegende Zeilen über Liebe und Glück.

"Unerwartet, ehrlich, bedeutend“

„Ich schreibe heute als eine Frau, die immer mehr die Bedeutung von Glück und Liebe versteht, lebt und vor allem fühlt. Denn du bist – um es in Helenes Worte zu fassen – wie ein Blitz in mein Leben eingetroffen … unerwartet, ehrlich, bedeutend.“

© RTL

Gemeinsame Leidenschaft: Musik

Lucys Partnerin ist niemand Geringeres als Gitarren-Queen Yasi Hofer, die ihre Leidenschaft für Musik teilt. Die 32-Jährige steht seit 2022 regelmäßig mit Helene Fischer auf der Bühne und ist Teil ihrer Live-Band.

Liebe trifft auf Bewunderung

Auch im Interview mit der „Landesschau Baden-Württemberg“ schwärmte Hofer über ihre Kollegin Helene Fischer: „Sie ist halt super menschlich.“ Auf Instagram zeigt sich aber vor allem ihre Nähe zu Lucy. Diese schrieb an ihre Freundin:

„Dein Fan zu sein, dich bewundern zu dürfen und ein Teil deiner Welt zu sein, ist mein größtes Privileg.“

Darauf antwortete Hofer:

„Danke für diese Worte und vor allem danke für dich, danke für dich in meinem Leben. Liebe, Vertrauen, Freude, Sicherheit, genau dieses Gefühl hab ich, wenn wir zusammen sind.“

Von „Situationship“ zur großen Liebe

Noch im Dschungelcamp vor zwei Jahren hatte Lucy ihren Beziehungsstatus als „It’s complicated“ beschrieben – eine unklare Situationship, also eine Beziehung ohne klare Definition. Nun scheint sie ihr persönliches Glück gefunden zu haben.

Party-Girls: Gina-Lisa Lohfink und "No Angel" Lucy Diakovska. © Getty Images

Engagement für Tiere

Neben der Musik verbindet das Paar auch die Liebe zu Tieren. Hofer lebt vegan und engagiert sich für Tierrechte, während Lucy nach ihrem Dschungelcamp-Sieg 2024 versprach, einen Teil ihres Preisgelds an einen Tierschutzverein zu spenden.