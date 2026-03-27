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Christian Ulmen und Collien Fernandes
© Getty Images

Vorwürfe gegen Ulmen

Staatsanwalt: Neue Ermittlungen im Fall Fernandes

27.03.26, 10:42
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Wie die Staatsanwaltschaft Itzehoe gegenüber "Bild" bestätigt, wird im Fall von Collien Fernandes (44) und Christian Ulmen (50) nun auch in Deutschland wieder ermittelt.

"Die Staatsanwaltschaft Itzehoe hat nach den Medienveröffentlichungen die Ermittlungen wegen Paragraf 202a StGB gegen Unbekannt wieder aufgenommen", sagt Staatsanwaltschafts-Sprecher Peter Müller-Rakow laut "Bild".

Der Paragraf 202a StGB besagt: "Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der Zugangssicherung verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft."

Laut dem Zeitungs-Bericht sollen auch noch weitere Straftatbestände geprüft werden.

Die Schauspielerin Fernandes wirft ihrem Ex-Mann Christian Ulmen "virtuelle Vergewaltigung" vor. Sie hat ihn angezeigt. Bei den Vorwürfen geht es um mutmaßlich von Ulmen erstellte Fake-Profile in ihrem Namen ("Identitätsdiebstahl") und um die Verbreitung pornografischer Aufnahmen und um Telefonsex über diese Accounts sowie um Vorwürfe körperlicher und psychischer Gewalt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

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