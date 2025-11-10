Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Jutta Speidl
© Getty Images

Versehen

Ups! Schauspielerin Jutta Speidel ist Führerschein los & startet Spendenaktion

10.11.25, 13:18 | Aktualisiert: 10.11.25, 14:52
Teilen

Die deutsche Schauspielerin Jutta Speidel (71) ist nach eigenen Angaben vorerst ihren Führerschein los.

Die deutsche Schauspielerin Jutta Speidel (71) ist nach eigenen Angaben vorerst ihren Führerschein los. Sie sei viel zu schnell unterwegs gewesen und geblitzt worden, sagte sie der "Bild"-Zeitung: "Ich habe die Schilder einfach nicht gesehen", sagte sie. "Ich bin aus der Schweiz gekommen, bin durch den Pfändertunnel gefahren. Nach zweieinhalb Stunden Stau war ich völlig genervt." Dann habe sie wieder freie Fahrt gehabt - "und ich habe Gas gegeben".

Mehr zum Thema Leute

Nach 30 Kilometern musste sie abbiegen, "wusste aber nicht, dass dort eine Polizeikontrolle ist". Die Folge: "Das war teuer - aber viel schlimmer ist: Ich habe drei Monate keinen Führerschein." Der Pfändertunnel ist ein Autobahntunnel im Verlauf der Rheintal-Autobahn A14 und dient u.a. als Umfahrung von Bregenz.

Braucht Spenden

Die 71-Jährige macht ihre Temposünde öffentlich, weil sie das Auto für ihre Wohltätigkeitsarbeit für den Verein Horizont brauche, der obdachlosen Müttern und ihren Kindern ein Zuhause bietet. "Das bringt mich richtig in die Bredouille", sagte sie. "Ich bitte die Leute einfach, jetzt zu spenden - weil ich nicht mehr so viele Reisen machen kann."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden