Bachelor-Star (32) lag tot in Schlucht

Ein Backenzahn brachte nun traurige Gewissheit.

Über ein Jahr lang herrschte quälende Ungewissheit, nun herrscht traurige Gewissheit: Die Frau, deren Leiche bereits im März 2025 in einer entlegenen Schlucht auf Gran Canaria gefunden wurde, ist die ehemalige „Bachelor“-Teilnehmerin Annabella Lovas. Wie die spanischen Behörden nun nach aufwendigen forensischen Untersuchungen bestätigten, verstarb die gebürtige Ungarin im Alter von nur 32 Jahren.

Annabella Lovas wurde 2021 durch die ungarische Version der Kuppelshow „Der Bachelor“ bekannt, in der sie es bis ins Finale schaffte. Mit ihrer Ausstrahlung und ihrer offenen Art gewann sie schnell eine große Fangemeinde und baute sich eine Karriere als Influencerin und Moderatorin auf. Doch hinter der glitzernden Social-Media-Fassade kämpfte die junge Frau mit schweren persönlichen Herausforderungen. Nach einer überstandenen Krebserkrankung entschied sie sich für einen Neuanfang und zog von Ungarn auf die Kanareninsel Gran Canaria.

Die Berriel-Schlucht auf Gran Canaria © Getty

Spurlos verschwunden

Die Spur von Annabella verlor sich im Jahr 2024. Nachdem sie bereits einmal als vermisst gegolten hatte, aber wohlbehalten aufgefunden worden war, verschwand sie Monate später erneut spurlos. Ihre Familie in der Heimat bangte monatelang, bis Passanten im März 2025 in der unwegsamen Berriel-Schlucht (Barranco del Berriel) auf eine Leiche stießen.

Lovas könnte von einer Sturzflut überrascht worden sein © Policia Nacional

Die Bergung in dem steilen, felsigen Gelände gestaltete sich äußerst schwierig. Da der Körper bereits seit mehreren Wochen den Elementen ausgesetzt war, war eine sofortige Identifizierung unmöglich. Weder DNA-Abgleiche noch markante Tattoos brachten zunächst den entscheidenden Durchbruch.

Durch Backenzahn identifiziert

Dass es über ein Jahr dauerte, bis die Polizei die Identität der Toten zweifelsfrei klären konnte, unterstreicht die Komplexität des Falls. Letztlich gab ein Backenzahn den Ausschlag. „Das Gebiss ist wie ein Fingerabdruck“, erklärte der zuständige Polizeichef gegenüber spanischen Medien. Die charakteristischen Merkmale der Zahnbehandlung führten die Ermittler schließlich zu Annabella Lovas.

Unfall in der „Sturzflut-Hölle“?

Die genauen Umstände ihres Todes werfen noch immer Fragen auf, doch die Ermittler gehen derzeit nicht von einem Verbrechen aus. Die wahrscheinlichste Theorie: Annabella könnte Opfer einer der gefürchteten Sturzfluten geworden sein, die nach starken Regenfällen durch die Schluchten der Insel rasen. Es wird vermutet, dass sie entweder direkt in der Schlucht verunglückte oder von den Wassermassen von einem anderen Ort dorthin gespült wurde.

Zudem berichten lokale Medien von einer traurigen Abwärtsspirale in ihren letzten Lebensmonaten. Es gab Hinweise darauf, dass die einstige TV-Schönheit mit finanziellen Problemen zu kämpfen hatte und zuletzt unter prekären Bedingungen gelebt haben soll.