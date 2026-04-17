Christina Applegate in Klinik: So steht es um den US-Star

Fans weltweit sind in großer Sorge um Christina Applegate. Die beliebte Schauspielerin, die seit Jahren offen gegen ihre Multiple Sklerose kämpft, befindet sich Berichten zufolge in stationärer Behandlung. Während ihr Management schweigt, hoffen ihre Anhänger auf baldige Besserung für den Star.

Die Nachricht aus den USA versetzt die Fangemeinde in Alarmbereitschaft: Christina Applegate liegt in einer Klinik in Los Angeles. Wie das US-Portal „TMZ“ berichtet, wurde die Schauspielerin bereits Ende März in das Krankenhaus eingeliefert. Was genau hinter dem Aufenthalt steckt, ist bislang noch völlig unklar.

Klinik-Aufenthalt in Los Angeles

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Seit ihrer Diagnose im Jahr 2021 spricht die 54-Jährige ungeschönt über ihr Leben mit der unheilbaren Autoimmunkrankheit. Zuletzt berichtete sie, dass sie einen Großteil des Tages wegen extremer Schmerzen im Bett verbringt. Auch der Alltag mit ihrer Tochter Sadie gestaltet sich zunehmend schwierig. Für die Schauspielerin, die für viele Fans hier in Österreich als Kelly Bundy in „Eine schrecklich nette Familie“ zur Kultfigur wurde, war zuletzt jeder Schritt eine Qual.

Management hüllt sich in Schweigen

Platz 19: Dumpfbacke 'Kelly Bundy' alias Christina Applegate. © Photo Press Service, www.photopress.at

Derzeit gibt es von offizieller Seite kaum Informationen über ihren Zustand. Ihr Management wollte sich gegenüber US-Medien nicht dazu äußern, ob sie im Krankenhaus liegt oder welche medizinischen Behandlungen sie erhält. Es hieß lediglich, dass sie seit Langem an komplexen gesundheitlichen Problemen leide. Auch ihr Podcast „MeSsy“ pausiert derzeit offiziell, da sie sich auf ihre Buchveröffentlichungen konzentrieren wolle.

Funkstille auf sozialen Kanälen

Anfang März veröffentlichte Applegate ihre Memoiren „You With the Sad Eyes“, in denen sie sehr persönlich über ihren Weg mit MS schreibt. Ihr letztes Lebenszeichen auf Instagram stammt von Donnerstag, 2. April, als sie sich für den Erfolg ihres Buches bedankte. Seit diesem Post herrscht komplette Funkstille, was die Sorgen der Fans weiter anheizt. Die internationale Community hofft nun inständig, dass sie auch diese neue schwierige Phase übersteht.