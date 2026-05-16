Sieger-Knall vor ESC-Finale: DIESES Land ist jetzt plötzlich Favorit!

Damit hätte niemand gerechnet. Nur wenige Stunden vor dem Song Contest Finale dreht sich die Stimmung. Eine große Fan-Umfrage sieht jetzt plötzlich Australien und Bulgarien in der Favoritenrolle - vor Finnland!

Am heutigen Samstagabend geht in Wien das große Finale des Eurovision Song Contest 2026 über die Bühne. Kurz vor der Live-Show sorgt die traditionelle Fan-Umfrage des bekannten Song-Contest-Insider-Portals escextra.com für enormes Aufsehen: In dem am Samstagabend veröffentlichten Voting ist australische Pop-Ikone Delta Goodrem jetzt völlig überraschend auf Platz 1 geschossen und gilt nun als absolute Top-Favoritin auf den Sieg.

Zweite große Überraschung: Bulgarien auf Platz 2!

Bei der vierten Ausgabe des renommierten „Eurovision Audience Poll“, bei der über 3.600 Fans direkt nach den Proben in der Halle abgestimmt haben, holte Australien mit 15,5 Prozent der Stimmen den klaren Sieg. Auf Platz zwei landete DARA aus Bulgarien (11,5 Prozent), gefolgt vom Wettkönig Finnland auf dem dritten Rang (10,1 Prozent). Auf Platz 4 liegt Moldau (Satoschi) mit 8,2% vor Griechenland (8,1%).

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Finnland lauert auf Startplatz 17

Finnland, das bei den Wettquoten nach wie vor ganz vorne liegt, geht heute von Startplatz 17 ins Rennen. Ein gutes Omen: Genau von dieser Position aus stürmten die Monster-Rocker von Lordi vor exakt zwanzig Jahren zum Sieg.

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Bulgarien gilt nach dem sensationellen Abschneiden in den Fan-Votings als Geheimfavorit des Abends. Die mitreißende Choreografie von DARA könnte laut den ESC-Experten heute Abend für die große Überraschung sorgen.

Dara (Bulgarien) © APA/MAX SLOVENCIK

Droht COSMO heute ein Voting-Desaster?

Für Österreich lief es in der Umfrage durchwachsen. Zwar landete der rot-weiß-rote Beitrag auf dem siebten Platz, was vor allem an den vielen heimischen Fans in der Halle liegen dürfte, doch die internationale Fachpresse zeigte sich zuletzt unterkühlt und reihte COSMO nur auf Platz 23 ein. Auch bei der Jury-Wertung dürfte COSMO laut Insidern nicht besonders gut abschneiden.

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Nur Litauen und Albanien sind noch schlechter...

Am Ende der Tabelle landeten überraschend Litauen und Albanien. Die ruhigen Balladen hatten beim feierwütigen Publikum in der Wiener Arena kaum eine Chance.

Der Ausgang des Abends bleibt völlig offen. Da Delta Goodrem vor allem in den Ländern der Gastgeber-Region (Österreich, Deutschland und der Schweiz) sowie in Großbritannien bereits große Charterfolge feierte, könnte das europäische Publikum heute massiv für Australien zum Telefon greifen.