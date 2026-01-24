Alles zu oe24VIP
© Minitta Kandlbauer, privat

Neues Buch

Stavaric: Bunte Welt der tierischen Träume

Von
24.01.26, 10:43
Teilen

Tierisch wilde Schlafmützen von Michael Stavarič und Nele Brönner.

Vor wenigen Tagen ist das neue Buch von  Autor Michael Stavarič  erschienen. In Tierisch wilde Schlafmützen dreht sich alles um besondere Schlafgewohnheiten von Tieren.
Das ist allerdings keine schnarchige Abhandlung von Fakten, sondern ein überaus liebevoll gestaltetes Buch. Für die Illustrationen im lässigen, treffsicheren Retro-Style ist Nele Brönner verantwortlich.

Mehr zum Thema


Facetten. Autor Michael Stavarič hat sich bereits mit seiner Faszination-Reihe, mit der er u. a. die Welt der Haie oder Wale beleuchtet, sowie einigen anderen Titeln einen Namen als Kinderbuchverfasser gemacht. Ein profilierter Romanautor ist er schon seit Jahrzehnten. Die Schattenfängerin, sein aktueller Roman, erschien im Sommer 2025.

Kinderbuch? Nicht nur!

Wissen. Aber ist das vorliegende überhaupt ein Kinderbuch? Nein, das können wir so überhaupt nicht unterschreiben und haben das sogar getestet. Zwar hat die Lektüre ein 14-jähriges wie ein 12-jähriges Kind umgehend angelockt und gut unterhalten (mit Kicheranfällen zwischendurch), doch uns Erwachsenen hat es mindestens genauso gut gefallen.

Genussvoll

Stavarič schafft es, die kleinen Dinge groß zu machen und vor allem: Er nimmt alle seine Lesenden, alte wie junge, ernst, möchte Wissen vermitteln und ja, zum Lesen anregen.Dieses Buch geht den überraschenden Schlafgewohnheiten vieler Tiere auf den Grund: Ameisen machen zum Beispiel ganz viele kurze Nickerchen. Andere brauchen nur wenig Schlaf. Und was ist mit der gar nicht so seltenen Art der Nachtsöckchen? Auch dieses Mysterium wird endlich geklärt!Ein Buch zum Lesen, Vorlesen und (zusammen) genießen.

