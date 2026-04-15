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Kopie von Wiener Ball der Bücher
© Andreas Stuchlik

Voller Erfolg

1. Wiener Ball der Bücher wird zum Bestseller

Von
15.04.26, 11:49 | Aktualisiert: 15.04.26, 14:42
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Beim ersten Wiener Ball der Bücher wurde die Buchwelt gefeiert. 

Bibliothekarinnen neben Bestsellerautorinnen, zwischen Verlagsmenschen und Lesenden: Beim ersten Wiener Ball der Bücher, der am 11.4. im Palais Niederösterreich stattfand, feierten Bibliophile aller Sparten miteinander.

Wiener Ball der Bücher
© Andreas Stuchlik

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Nahbar

BestellerautorInnen wie Martina Parker, Beate Maly, Theresa Prammer, Valerie Huber oder Vea Kaiser präsentierten ihre Bücher und luden zur Signierstunde. Die Werke konnten im Popup der Buchhandlung List vor Ort erworben werden (nebst Buch-Merch).

Wiener Ball der Bücher
© Andreas Stuchlik

Voller Erfolg

Die Atmosphäre am ersten Buchball war äußerst angenehm, in allen Räumen waren liebevolle Datilas zu finden. Gerne dürfen nächstes Jahr mehr Bars zur Verfügung stehen. Der Abend war ein voller Erfolg, Gäste reisten sogar aus Deutschland an und für nächstes Jahr gibt es bereits eine Warteliste. Bravo an die zwei Veranstalterinnen, die in der Vorbereitung durchaus Gegenwind bekommen haben, der hat sich nun aber hoffentlich als laues Lüfterl herausgestellt hat.

Wiener Ball der Bücher
© Andreas Stuchlik

Monika Weithofer und Sarah Bohatschek

Abend für alle

„Wir wollten mit dem Ball das Buch als tollstes und schönstes Medium der Welt in einem ihm gebührenden Rahmen feiern“, so die Veranstalterinnen Sarah Bohatschek und Monika Weithofer. „Und auch Buchmenschen haben das Recht auf einen glamourösen Abend, obwohl sie vorurteilsbehaftet oftmals in eine introvertierte und zurückgezogene, vielleicht sogar langweilige Ecke gestellt werden. Das stimmt einfach nicht und das hat dieser Abend gezeigt, viele Gäste waren das erste Mal überhaupt auf einem Ball.“ Sowohl Bohatschek als auch Weithofer sind beide in der Verlagsbranche tätig.

Wiener Ball der Bücher
© Andreas Stuchlik

Lizz Görgl und Valerie Huber mit ihren Büchern

Wiener Ball der Bücher
© Andreas Stuchlik

Ball-Disco-Geheimnis

Zur Frage nach der Zurückhaltung von Buchmenschen ist uns in der Ball-Disco nur aufgefallen, dass diese zeitweise bummvoll war und man einige Bestsellerautorinnen dort - glücklich abtanzend - antreffen konnte....

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