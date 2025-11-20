Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Musiker und Liedermacher Konstantin Wecker
© APA/GEORG HOCHMUTH

Ersatztermin gesucht

Konzerte von Konstantin Wecker in Wien und Graz abgesagt - nach Beziehungs-Beichte?

20.11.25, 11:39
Teilen

"Künstler und Veranstalter bemühen sich nach Kräften, einen geeigneten Ersatztermin zu finden"

Die für 2. und 6. Dezember in Graz und Wien geplanten Konzerte von Konstantin Wecker sind abgesagt. Die Auftritte könnten krankheitsbedingt nicht stattfinden, hieß es in einer Aussendung vom Donnerstag. Künstler und Veranstalter würden sich "nach Kräften" bemühen, "einen geeigneten Ersatztermin zu finden". Wecker hatte schon zuvor Termine seiner Tournee wegen einer neurologischen Erkrankung abgesagt.

Konstantin Wecker bei #voicesforrefugees
Über 100.000 Menschen machen sich auf dem Heldenplatz für Flüchtlinge stark und freuten sich über hochkarätige Auftritte
© Artner

Erst gestern wurde bekannt, dass der Liedermacher vor rund 15 Jahren eine Beziehung zu einer Jugendlichen hatte. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte die Betroffene, sie habe den Musiker 2011 als 15-Jährige nach einem seiner Konzerte kennengelernt. Mit 16 habe eine sexuelle Beziehung begonnen. "Ich möchte die betroffene Frau um Entschuldigung bitten", teilte Wecker nun über seinen Anwalt mit.

Konstantin Wecker bei #voicesforrefugees
Über 100.000 Menschen machen sich auf dem Heldenplatz für Flüchtlinge stark und freuten sich über hochkarätige Auftritte
© Artner

Karten für die Termine in Graz und Wien können nur dort zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden, betonte der Veranstalter. "Alternativ können die Karten behalten werden, bis ein Ersatztermin im Jahr 2026 fixiert ist. Für diesen Termin sind dann die gekauften Karten gültig."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden