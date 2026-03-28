Sarah Connor als letzter Hit vor der Song-Contest-Pause

Heute Grande Finale mit den 31 größten Hits von Sarah Connor. Dann Konzert-Pause bis 30. Mai. Die Stadthalle rüstet sich für den Song Contest. Am Montag zieht dann offiziell der ORF ein.
„Let’s Get Back To Bed, „Bonnie & Clyde“, „Wie schön du bist“ und natürlich die Toleranz -Hymne „Vincent“ – 8 Millionenfach verkaufte Hits, die heute in der Stadthalle ertönen. Pop-Königin Sarah Connor heizt über 10.000 Fans mit einer Bombast-Show auf 531,5 Quadratmetern LED-Flächen, knappen Outfits, heißen Tänzern und großen Emotionen ein.
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Und lässt dabei einen Hauch von Abschied mitschwingen. Mit dem 31 Song starken Hitfeuerwerk verabschiedet sich ja die Stadthalle in die Song Contest Pause. Bis zum 30.Mai (Ne-YO & Akron) gibt’s jetzt in der großen D Halle keine Konzerte mehr.
Am Montag zieht der ORF ja offiziell in die Wiener Stadthalle ein. Symbolische Schlüssel-Scheckkartenübergabe von Stadthallen-Boss Thomas Waldner an ESC- Executive Producer Miachel Krön inklusive. Bis Ende April wird die Stadthalle auf Song Contest getrimmt: Auch mit den Künstlergarderoben für die 35 Teilnehmerländer, Metalldetektoren und 180 Sicherheitskameras sowie einem Medienzentrum für 1.500 Journalisten.
Am 1. Mai sollen dann die Proben starten. Am 11. Mai um 21 Uhr (Jury-Show, 1. Halbfinale) wird die erste von 9 Song Contest Shows gezündet. Am 16. Mai steigt das Grande Finale, bei dem unser Cosmó mit Startnummer 25 und der coolen Party-Hymne „Tanzschein“ auf ein neues ESC-Wunder hofft.
Spannend: wurden für den ESC u.a. Michael Patrick Kelly, Lord Of The Dance oder Eros Ramazzotti aus der großen Halle gekickt, so wird die Stadthalle F weiter bespielt. Auch von Dita Von Teese (18. April), The 12 Tenors (22. April) und Die Mönche des Shaolin Kung Fu (24. bis 26. April).