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Sarah Connor als letzter Hit vor der Song-Contest-Pause
© Getty Images

Stadthallen-Umbau

Sarah Connor als letzter Hit vor der Song-Contest-Pause

Von
28.03.26, 06:00
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Heute Grande Finale mit den 31 größten Hits von Sarah Connor. Dann Konzert-Pause bis 30. Mai. Die Stadthalle rüstet sich für den Song Contest. Am Montag zieht dann offiziell der ORF ein.  

„Let’s Get Back To Bed, „Bonnie & Clyde“, „Wie schön du bist“ und natürlich die Toleranz -Hymne „Vincent“ – 8 Millionenfach verkaufte Hits, die heute in der Stadthalle ertönen. Pop-Königin Sarah Connor heizt über 10.000 Fans mit einer Bombast-Show auf 531,5 Quadratmetern LED-Flächen, knappen Outfits, heißen Tänzern und großen Emotionen ein.

Sarah Connor als letzter Hit vor der Song-Contest-Pause
© Getty Images

Sarah Connor als letzter Hit vor der Song-Contest-Pause
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Und lässt dabei einen Hauch von Abschied mitschwingen. Mit dem 31 Song starken Hitfeuerwerk verabschiedet sich ja die Stadthalle in die Song Contest Pause. Bis zum 30.Mai (Ne-YO & Akron) gibt’s jetzt in der großen D Halle keine Konzerte mehr.

Sarah Connor als letzter Hit vor der Song-Contest-Pause
© Getty Images

Sarah Connor als letzter Hit vor der Song-Contest-Pause
© ORF

Am Montag zieht der ORF ja offiziell in die Wiener Stadthalle ein. Symbolische Schlüssel-Scheckkartenübergabe von Stadthallen-Boss Thomas Waldner an ESC- Executive Producer Miachel Krön inklusive. Bis Ende April wird die Stadthalle auf Song Contest getrimmt: Auch mit den Künstlergarderoben für die 35 Teilnehmerländer, Metalldetektoren und 180 Sicherheitskameras sowie einem Medienzentrum für 1.500 Journalisten.

Sarah Connor als letzter Hit vor der Song-Contest-Pause
© APA

Sarah Connor als letzter Hit vor der Song-Contest-Pause
© ORF

Am 1. Mai sollen dann die Proben starten. Am 11. Mai um 21 Uhr (Jury-Show, 1. Halbfinale) wird die erste von 9 Song Contest Shows gezündet. Am 16. Mai steigt das Grande Finale, bei dem unser Cosmó mit Startnummer 25 und der coolen Party-Hymne „Tanzschein“ auf ein neues ESC-Wunder hofft.

Sarah Connor als letzter Hit vor der Song-Contest-Pause
© ORF

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© eurovision.com

Spannend: wurden für den ESC u.a. Michael Patrick Kelly, Lord Of The Dance oder Eros Ramazzotti aus der großen Halle gekickt, so wird die Stadthalle F weiter bespielt. Auch von Dita Von Teese (18. April), The 12 Tenors (22. April) und Die Mönche des Shaolin Kung Fu (24. bis 26. April).

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