Spinnen, Wanzen und Co.: So halten Sie die ungebetenen Herbstgäste fern

Wenn draußen die Temperaturen sinken, zieht es unzählige Krabbeltiere ins Warme und sie verirren sich in unsere vier Wände. Doch keine Panik! Mit einfachen Hausmitteln und ein paar praktischen Tipps können Sie die Plagegeister schnell wieder vertreiben.

Draußen wird es kühler und viele Insekten und Spinnen suchen Schutz – und das gerne in unseren eigenen vier Wänden! Was im Garten nützlich ist, wird im Wohnzimmer schnell zum Albtraum. Doch was tun, wenn der heimliche Mitbewohner mit acht Beinen die Wand hochkrabbelt oder eine Armee Ameisen sich Ihren Vorratsschrank als neuen Lieblingsplatz ausgesucht hat?

Mit ein paar einfachen Tricks können Sie die Krabbeltiere blitzschnell wieder vertreiben und sich die Herbsttage ohne ungebetene Gäste gemütlich machen.

So vertreiben Sie die Plagegeister

Spinnen

Spinnen lieben warme, trockene Verstecke und leider ist unser Wohnzimmer ein besonders beliebter Rückzugsort. Wenn sich schon eine Spinne in Ihrem Zuhause eingenistet hat, sollten Sie sie behutsam mit einem Glas und Papier auffangen und vorsichtig nach draußen setzen.

© Getty Images

Doch am besten ist es, Spinnen erst gar nicht ins Haus zu lassen. Fliegen- und Insektengitter an Fenstern und Türen sind die ideale Vorsichtsmaßnahme. Achten Sie zudem darauf, dass alle Fenster und Türen gut abgedichtet sind, um den Zugang für Spinnen zu minimieren.

Ein altbewährtes Hausmittel gegen Spinnen sind Kastanien. Wer einige davon am Fensterbrett oder in den Ecken des Hauses platziert, kann sie vertreiben. Eine weitere natürliche Waffe gegen die Krabbler ist Pfefferminzöl. Die scharfen Aromen wirken als unliebsame Duftbarriere und vertreiben die Spinnen zuverlässig.

Stinkwanzen

Sobald die Temperaturen fallen, machen sie sich auf den Weg ins Haus und verkriechen sich in den kleinsten Ritzen und Spalten. Obwohl sie völlig harmlos sind, setzen sie bei Stress ein unangenehm riechendes Sekret ab – kein schöner Besuch!

© Getty Images

Wenn Sie eine Stinkwanze entdecken, fangen Sie sie vorsichtig mit einem Becher oder Glas und einer festen Karte ein. Ein wichtiger Tipp: Dichten Sie die Eintrittsstellen ab, durch die die Stinkwanzen ins Haus gelangen. So verhindern Sie, dass die Tiere erneut in Ihre Wohnung kommen.

Ameisen

Ameisen sind ebenfalls häufige Gäste im Herbst. Wenn die Temperaturen sinken, verlagern viele Ameisenkolonien ihre Nahrungssuche in die heimischen Küchen und Vorratsräume.

© Getty Images

Um Ameisen in der Wohnung loszuwerden, gilt: Zugänge abdichten! Achten Sie darauf, dass keine Ritzen oder Spalten in den Wänden oder Türen vorhanden sind, durch die die Ameisen ins Haus gelangen können. Halten Sie die Küche stets sauber, beseitigen Sie Krümel und vermeiden Sie offene Lebensmittel, die die Ameisen anlocken könnten.

Wenn Sie bereits eine Ameisenstraße im Haus haben, setzen Sie Ameisenköder anstatt chemischer Sprays ein. Diese sind nicht nur effektiver, sondern auch weniger belastend für Ihre Gesundheit und die Umwelt.