boris entrup.jfif
© Tischler

Tag 2

Heute warten noch mehr Highlights bei den MADONNA BEAUTY DAYS!

04.10.25, 06:00
Teilen

Der erste Tag der MADONNA BEAUTY DAYS war ein absoluter Publikumsmagnet: Tausende Beauty-Fans stürmten das Wiener MAK und machten das Event schon gestern zu einem vollen Erfolg. Wer den gestrigen Tag verpasst hat oder noch nicht genug bekommen kann, darf sich auf einen spannenden zweiten Tag freuen!

Die MADONNA BEAUTY DAYS waren bereits am ersten Tag ein voller Erfolg. Über 60 Top-Beauty-Brands stellten ihre neuesten Produkte vor, während Stars wie Farina Opoku, Boris Entrup, Miriam Rehbein (Doctor Mi!) und Anna Strigl auf der Bühne für Begeisterung sorgten. Die Besucher:innen tauchten in spannende Talks ein, holten sich Tipps von Dermatolog:innen und Influencer:innen – und erlebten die heißesten Beauty-Trends hautnah.

    Farina Opoku & Ann-Katrin Schmitz
    Jenny Magin & Doctor Mi
    Boris Entrup Make-up Tutorial powered by Loreal Paris
    Dr. Artur Worseg (l.), Daniela Schimke (m.), Dr. Kristina Worseg (r.)
    Daniela Schimke & Anna Strigl
    Live Hair-Tutorial powered by Schwarzkopf Professional
    Comma Fashion
    Jelena Meier & Daniela Schimke: Skin Food powered by BILLA

MADONNA BEAUTY DAYS: Highlights Tag 2

Doch wer glaubt, damit wäre schon alles gesagt, irrt gewaltig – denn am heutigen Samstag geht’s in die zweite Runde! Auf der Bühne warten echte Highlights, in den Räumen des MAK locken kulinarische Köstlichkeiten, und natürlich sind auch die Beauty-Brands wieder voll am Start. Das MAK bleibt auch am 4. Oktober der Place-to-be für alle Beauty-Lovers: von angesagten Düften über Make-up und Hairstyling bis hin zu exklusiver Pflege – hier gibt’s alles, was das Beauty-Herz begehrt. 

    Yves Saint Laurent Beauty
    A.N.D. beauty
    Doctor Mi!
    Armani Beauty
    Carolina Herrera
    Oribe
    Comma
    Parsa Beauty
    Beauty Lash
    BIPA
    Lancome
    Tom Tailor
    Top Smile
    Klipp
    Treatwell
    A.N.D. beauty
    Kare Design
    KIA

Samstag, 4. Oktober: Das Bühnen-Programm im Überblick: 

  • 10:45 Uhr - Division Head/Product comma & CI Mouna Straub: Herbst/Winter STYLE SPOTLIGH!
  • 12:00 Uhr - Nicole Schöll, Management PANACEO: Inner Clean, Outer Shine – Schönheit beginnt im Bauch
  • 13:00 Uhr – Karo Kauer: Influencer-Marketing
  • 14:00 Uhr - Dr. Vivien Karl by HSE: Von der Apothekerin zur Gründerin
  • 15:00 Uhr - Sonya Kraus: Mehr als Glanz & Glamour
  • 16:00 Uhr - Cathy Zimmermann: Kollagen: Der Jungbrunnen für Heut und Körper
  • 16:30 Uhr - Luise Grebbin: Selbstliebe ist wahre Schönheit

© Philipp Lipiarski

Goodie Bag & exklusive Workshops

Ein besonderes Highlight wartet auf alle Besucher:innen: das MADONNA BEAUTY DAYS Goodie Bag im Wert von 200 bis 300 Euro, gefüllt mit exklusiven Pflege-, Kosmetik- und Gesundheitsprodukten. Außerdem können Diamond-Ticket-Inhaber:innen an exklusiven Workshops teilnehmen, etwa einer Make-up-Masterclass mit Boris Entrup in kleiner Runde.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

