Best-Age-Models rocken die Vienna Fashion Week

Die Wiener Pensionisten sind die coolsten Models der Stadt! Bereits zum zweiten Mal eroberte der Wiener Pensionist:innenklub mit selbst designten Upcycling-Kreationen die Vienna Fashion Week.

Statt junger Profimodels eröffneten am Dienstagabend Seniorinnen und Senioren zwischen 60 und 82 Jahren die Wiener Modewoche. Die 21 Mitglieder des Atelier+ der Wiener Pensionist:innenklubs präsentierten bei der Eröffnung der Vienna Fashion Week am 16. September 2025 ihre selbst entworfene und gefertigte Upcycling-Kollektion – und sorgten damit bereits zum zweiten Mal für Aufsehen.

Selbstbewusster also so manches 20-jähriges Profimodel eroberten die Best-Age-Models den Laufsteg. Schon im Vorjahr hatten Bilder der Weltpremiere des Projekts internationale Beachtung gefunden. Auch diesmal überzeugte die kreative Courage und Lebensfreude der Senior:innen, verbunden mit dem nachhaltigen Konzept ihrer Mode.

© Rudi Fröse / Pensionist:innenklubs für die Stadt Wien

Upcycling-Mode statt Fast Fashion

Hinter den glamourösen Designs steckt ein tieferer Gedanke: Statt Fast Fashion setzen die Seniorinnen und Senioren auf Upcycling von textilen Schätzen. Verwendet werden ausschließlich Stoffe, die sonst ungenutzt in Schränken schlummern würden – oft Nachlässe von geliebten Menschen. „Dabei handelt es sich um feinsten Kaschmir, hochwertiges Leinen, transparenten Chiffon, feine Wolle und edle Seide", erklärt Projektleiterin Irena Reichel. Diese Materialien werden in einem aufwendigen Prozess zu zeitgemäßen, individuellen Designs umgearbeitet.

Die diesjährige Kollektion übertraf alle Erwartungen. Technisch noch ausgereifter als letztes Jahr, ließ sie sich von der Natur, den Sternen und dem Firmament inspirieren. Auch sensible Themen wie Abschied und Sinnlichkeit im Alter wurden auf dem Laufsteg inszeniert. Das Publikum – darunter 500 Klubmitglieder – war begeistert. Kein Wunder: Die Models entwerfen nicht nur, sie tragen ihre Kreationen auch selbst.

Die gesellschaftliche Botschaft ist klar: Kreativität kennt kein Alter. „Dabei geht es uns nicht nur um eine Botschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit, sondern auch um gesellschaftspolitische Anliegen wie, dass ältere Menschen kreativ, schön und sinnlich sein können", betont Madlena Komitova, Leiterin der Pensionist:innenklubs für die Stadt Wien.