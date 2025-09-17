Alles zu oe24VIP
Von der Leinwand ins Dating-Game: Dakota Fanning swipt auf dieser Dating-App
© Getty Images

Suche nach Liebe

Von der Leinwand ins Dating-Game: Dakota Fanning swipt auf dieser Dating-App

17.09.25, 13:40
Dakota Fanning hat es gewagt: Die Hollywood-Schauspielerin ist auf der exklusivsten Dating-App. Im Vanity Fair-Interview plaudert sie über ihre Premiere im Online-Dating, die Unterstützung ihrer Schwester Elle und die Suche nach der großen Liebe. 

Dakota Fanning, die Hollywood-Beauty, die sonst lieber Filme dreht als über ihr Liebesleben zu plaudern, hat jetzt ein kleines Geheimnis gelüftet: Sie ist auf Raya – der exklusiven Dating-App für Promis und Kreative. Und das hat sie in einem Interview mit Vanity Fair verraten, gemeinsam mit ihrer Schwester Elle Fanning, die auf dem Cover der Oktober-Ausgabe zu sehen ist. 

Von der Leinwand ins Dating-Game: Dakota Fanning swipt auf dieser Dating-App
© Getty Images

Während sich die kleine Schwester Elle gerade in einer festen Beziehung mit Gus Wenner befindet und das auch stolz auf Instagram zeigt – „Wenn dein Partner dich nicht postet, ist das eine Red Flag“ –, ist Dakota noch auf der Suche nach dem passenden Gegenstück. 

Raya: exklusiv, aber bisher ohne Erfolg 

Das Besondere an Raya: Hier tummeln sich Designer, Schauspieler:innen und Models – also alles andere als die Standard-Dating-App. Doch bisher hatte Dakota auf der Plattform noch keinen Volltreffer. Lachend erklärt sie: „Ich kann bestätigen, dass mein Ehemann nicht dort ist.“ Offenbar ist selbst für Hollywood-Stars die Liebe nicht immer nur einen Swipe entfernt. 

Dass Dakota überhaupt digital nach Liebe sucht, ist eine Premiere. Die 27-jährige Elle erzählt: „Sie hat das noch nie gemacht.“ Eine Freundin hat sie zu diesem Schritt ermutigt – und Dakota testet die App jetzt, ohne sich zu sehr ins Rampenlicht zu drängen. 

Dakota hält Privates privat

Bisher hielt Dakota ihr Liebesleben diskret: 2016 trennte sie sich von Jamie Strachan nach zwei Jahren Beziehung, später war sie mit Henry Frye liiert, zuletzt gesehen 2018. Ein bisschen Hollywood-Romantik, ein bisschen Geheimnis – und jetzt eben Raya, die bisher aber keine Love-Story gebracht hat. 

Von der Leinwand ins Dating-Game: Dakota Fanning swipt auf dieser Dating-App
© Getty Images

Die Hollywood-Schwestern 

Die Fanning-Schwestern zeigen: Selbst im Glanz Hollywoods läuft Liebe nicht immer nach Drehbuch. Die eine postet ihre Beziehung regelmäßig auf Instagram, die andere testet exklusiv die Dating-App der Stars – bisher halt ohne Happy End. Aber wer weiß, vielleicht wartet das nächste Herzklopfen schon auf Dakota, irgendwo zwischen Swipe und Profilbild.

