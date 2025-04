× Österreich auf Platz 3: In diesem Land leben die glücklichsten Paare

Liebe liegt in der Luft – und in manchen Ländern sogar noch ein bisschen mehr. Laut einer aktuellen Analyse sind in Österreich außergewöhnlich viele Paare glücklich miteinander. Nur zwei Länder weltweit schaffen es, noch bessere Beziehungen zu führen.

Wer hätte gedacht, dass auch der Wohnort über Herzklopfen und Harmonie mitentscheidet? Eine neue Auswertung von Compare the Market Australia zeigt: Glück in der Liebe ist nicht nur eine Frage des Herzens – sondern auch der Umgebung. Dafür wurden 30 Länder weltweit unter die Lupe genommen. In das Ranking flossen unter anderem Heirats- und Scheidungsraten, die durchschnittliche Lebenserwartung, die allgemeine Lebenszufriedenheit sowie das Online-Interesse an Beziehungsthemen ein. Aus all diesen Faktoren wurde ein sogenannter „Couples Happiness Index“ berechnet – und Österreich schneidet dabei besonders gut ab.

In diesem Land leben die glücklichsten Paare

© Getty Images ×

Spitzenreiter im Liebesglück ist die Schweiz, sie landet mit satten 71,50 von 100 Punkten ganz oben auf dem „Couples Happiness Index“. Besonders beeindruckend: Mit einer Lebenserwartung von 83,5 Jahren haben Schweizer Paare europaweit die Nase vorn – und liegen auch weltweit auf Platz 6, was Lebensglück angeht. Dazu kommt eine stabile Heiratsrate von 4,1 Hochzeiten pro 1.000 Einwohner, was die Schweiz unter die Top 10 Europas katapultiert. Kurz gesagt: Ein echtes Allrounder-Land für alle, die langfristiges Beziehungsglück suchen.

Platz 2: Japan

Das einzige Land, das die Schweiz in Sachen Lebenserwartung noch übertrifft, ist Japan. Mit stolzen 84 Jahren im Schnitt scheint das Motto hier zu sein: „Zusammen alt werden“. Kein Wunder also, dass Japan sich mit 69,19 Punkten den zweiten Platz auf dem Glücks-Ranking sichert. Und auch in Sachen Hochzeit macht Japan Tempo: 4,3 Eheschließungen pro 1.000 Menschen jährlich – weltweit eine der höchsten Quoten.

Platz 3: Österreich

Österreich sichert sich mit 68,85 Punkten den wohlverdienten dritten Platz. Eine hohe Lebenserwartung, ein ausgewogener Lebensstil und ein starkes Familienbewusstsein sorgen für stabile Partnerschaften. Die niedrige Scheidungsrate und die generell hohe Lebenszufriedenheit sprechen für sich.

Die Länder mit den niedrigsten Scheidungsraten

© Getty Images ×

In Irland und Mexiko heißt es: "Bis dass der Tod euch scheidet" – und das meinen sie offenbar ernst. Mit nur 0,7 Scheidungen pro 1.000 Einwohner führen sie das Ranking der stabilsten Ehen an. Während Irland sich mit 66,96 Punkten auf Platz 4 im Gesamtranking behauptet, sieht es für Mexiko etwas durchwachsener aus: Mit 52,02 Punkten reicht es nur für Platz 25. Ein Zeichen dafür, dass weniger Scheidungen nicht automatisch mehr Beziehungsglück bedeuten.

Hier läuft’s in der Liebe nicht rund

Wenig erfreulich fällt das Ergebnis für die USA aus: Mit nur 42,27 Punkten bilden die Vereinigten Staaten das Schlusslicht des Rankings. Und auch das Herkunftsland der Studie, Australien, landet mit 57,15 Punkten nur auf einem enttäuschenden 17. Platz – von Liebesglück keine Spur.