Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Shopping
Die besten Mantel-Deals am Black Friday: Diese Schnäppchen lohnen sich wirklich
© Getty Images

Editor's Picks

Die besten Mantel-Deals am Black Friday: Diese Schnäppchen lohnen sich wirklich

27.11.25, 12:47
Teilen

Black Friday ist kein Freifahrtschein zum wild Shoppen, aber bei Jacken und Mänteln lohnt sich ein smarter Kauf. Hier haben wir die besten Deals für Sie zusammengefasst. 

Black Friday ist da und ja, wir wissen es alle: Nicht jedes „-70 %“-Schild ist so verlockend, wie es aussieht. Aber bei Wintermänteln gelten andere Regeln. Da reichen schon 20 % Rabatt, um aus einer eigentlich teuren Investition ein sehr solides Schnäppchen zu machen. Und weil niemand gern friert (oder im Dezember unnötig viel bezahlt), haben wir uns für Sie durch die Trendteile 2025/2026 gewühlt und die besten Deals herausgesucht, die Preis und Stil perfekt vereinen. 

Diese Mantel-Trends sind jetzt angesagt und genau dazu gibt’s Deals 

Die besten Mantel-Deals am Black Friday: Diese Schnäppchen lohnen sich wirklich
© Getty Images

1. Faux Fur: Flausch, aber make it chic

Kunstfellmäntel sind dieses Jahr überall: in Creme, in Schoko, in Schwarz oder sogar in mutigem Bordeaux. Warum der Trend so groß ist? Sie sehen luxuriös aus, fühlen sich an wie eine Umarmung und funktionieren sowohl zu Jeans als auch zum Kleid. 

Lesen Sie auch

Angebote gibt's bei: 

  • H&M: Flauschiger Mantel mit Musterung
  • Faux Mantel in grau von DreiMaster über Zalando
  • Kunstfelljacke von Reserved in Rosa 
  • Longline-Mantel in Braun von Topshop über Asos

Faux Fur

  • Topshop über Asos statt 150 jetzt 89€ 1/4
    H&M - statt 50€ jetzt 40€
  • Topshop über Asos statt 150 jetzt 89€ 2/4
    Reserved statt 120€ jetzt 70€
  • Topshop über Asos statt 150 jetzt 89€ 3/4
    DreiMaster über Zalando statt 220 jetzt 99€
  • Topshop über Asos statt 150 jetzt 89€ 4/4
    Topshop über Asos statt 150 jetzt 89€

© H&M

© Reserved

© Zalando

© Asos

2. Überlange Mäntel: Drama, Darling! 

Ob knöchellang oder wadenlang: Maximäntel bleiben the moment. Sie strecken die Silhouette, wirken ultra-elegant und halten dank dichter Wollmischungen richtig warm. Ideal für: Menschen, die von Fashion sprechen, aber eigentlich nur frieren wollen, ohne dass es jemand merkt. 

Angebote gibt's bei:  

  • Angerauter Mantel in Salbeigrün von Topshop über Asos
  • Mantel in Lederoptik und Fell von Desigual
  • Langer Mantel mit Fellbesatz von Reserved
  • Ragwear Mantel in Grün über AboutYou

Überlange Mäntel

  • Ragwear über About You 180€ 1/4
    Desigual statt 300€ jetzt 210€
  • Ragwear über About You 180€ 2/4
    Topshop über Asos statt 160€ jetzt 79€
  • Ragwear über About You 180€ 3/4
    Reserved statt 140€ jetzt 84 €
  • Ragwear über About You 180€ 4/4
    Ragwear über About You 180€

© Desigual

© Asos

© Reserved

© About You

3. Puffer Jackets: das Michelin-Man-Image ist offiziell passé

Puffer Jackets sind 2025/2026 nicht nur warm, sondern ästhetisch. Oversized, cropped, glänzend oder matt, jedes Modell sieht nach „Winter? Kann kommen.“ aus. Und das Beste: Sie sind superleicht, aber extrem warm. 

Angebote gibt's bei: 

Puffer Jackets

  • Uniqlo statt 150€ jetzt 129€ 1/4
    Benetton statt 140€ jetzt 69€
  • Uniqlo statt 150€ jetzt 129€ 2/4
    Tommy Hilfiger statt 399€ jetzt 280€
  • Uniqlo statt 150€ jetzt 129€ 3/4
    Peak Performance statt 600€ jetzt 360€
  • Uniqlo statt 150€ jetzt 129€ 4/4
    Uniqlo statt 150€ jetzt 129€

© Benetton

© Tommy Hilfiger

© Peak Performance

© Uniqlo

4. Trenchcoats: zeitlos und jetzt günstiger

Trenchcoats sind die Art Kleidungsstück, die nie aus der Mode kommen, wirklich nie. Und auch wenn sie im tiefsten Winter nicht immer die erste Wahl sind, lohnt sich ein Black-Friday-Kauf gerade deshalb:
Sie investieren in ein zeitloses Piece, das Sie im nächsten Frühling, an milderen Wintertagen oder im Herbst 2026 wieder aus dem Schrank ziehen können. 

Angebote gibt's bei:  

Trenchcoats

  • Ralph Lauren über About You Statt 380 jetzt 303€ 1/4
    Tommy Hilfiger über Peek & Cloppenburg statt 280€ jetzt 195€
  • Ralph Lauren über About You Statt 380 jetzt 303€ 2/4
    Boss über Zalando von 500€ auf 150€
  • Ralph Lauren über About You Statt 380 jetzt 303€ 3/4
    Desigual Statt 200€ jetzt 119€
  • Ralph Lauren über About You Statt 380 jetzt 303€ 4/4
    Ralph Lauren über About You Statt 380 jetzt 303€

© Peek und Cloppenburg

© Zalando

© Desigual

© About You

 

Sie investieren nicht in Schnell-Trends, sondern in Teile, die Sie die nächsten Jahre begleiten: Flauschig in Faux Fur, elegant im Maxicoat, sportlich im Puffer oder klassisch im Winter-Trench.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden