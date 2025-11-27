Die besten Mantel-Deals am Black Friday: Diese Schnäppchen lohnen sich wirklich

Black Friday ist kein Freifahrtschein zum wild Shoppen, aber bei Jacken und Mänteln lohnt sich ein smarter Kauf. Hier haben wir die besten Deals für Sie zusammengefasst.

Black Friday ist da und ja, wir wissen es alle: Nicht jedes „-70 %“-Schild ist so verlockend, wie es aussieht. Aber bei Wintermänteln gelten andere Regeln. Da reichen schon 20 % Rabatt, um aus einer eigentlich teuren Investition ein sehr solides Schnäppchen zu machen. Und weil niemand gern friert (oder im Dezember unnötig viel bezahlt), haben wir uns für Sie durch die Trendteile 2025/2026 gewühlt und die besten Deals herausgesucht, die Preis und Stil perfekt vereinen.

Diese Mantel-Trends sind jetzt angesagt und genau dazu gibt’s Deals

1. Faux Fur: Flausch, aber make it chic

Kunstfellmäntel sind dieses Jahr überall: in Creme, in Schoko, in Schwarz oder sogar in mutigem Bordeaux. Warum der Trend so groß ist? Sie sehen luxuriös aus, fühlen sich an wie eine Umarmung und funktionieren sowohl zu Jeans als auch zum Kleid.

Angebote gibt's bei:

H&M: Flauschiger Mantel mit Musterung

Faux Mantel in grau von DreiMaster über Zalando

Kunstfelljacke von Reserved in Rosa

Longline-Mantel in Braun von Topshop über Asos

2. Überlange Mäntel: Drama, Darling!

Ob knöchellang oder wadenlang: Maximäntel bleiben the moment. Sie strecken die Silhouette, wirken ultra-elegant und halten dank dichter Wollmischungen richtig warm. Ideal für: Menschen, die von Fashion sprechen, aber eigentlich nur frieren wollen, ohne dass es jemand merkt.

Angebote gibt's bei:

Angerauter Mantel in Salbeigrün von Topshop über Asos

Mantel in Lederoptik und Fell von Desigual

Langer Mantel mit Fellbesatz von Reserved

Ragwear Mantel in Grün über AboutYou

3. Puffer Jackets: das Michelin-Man-Image ist offiziell passé

Puffer Jackets sind 2025/2026 nicht nur warm, sondern ästhetisch. Oversized, cropped, glänzend oder matt, jedes Modell sieht nach „Winter? Kann kommen.“ aus. Und das Beste: Sie sind superleicht, aber extrem warm.

Angebote gibt's bei:

Leichter Daunenparka von Peak Performance

Seamless Daunenparka von Uniqlo

Kurze Daunenjacke mit recycelten Federn von Benetton

Ultraleichte Puffer-Daunenjacke von Tommy Hilfiger

4. Trenchcoats: zeitlos und jetzt günstiger

Trenchcoats sind die Art Kleidungsstück, die nie aus der Mode kommen, wirklich nie. Und auch wenn sie im tiefsten Winter nicht immer die erste Wahl sind, lohnt sich ein Black-Friday-Kauf gerade deshalb:

Sie investieren in ein zeitloses Piece, das Sie im nächsten Frühling, an milderen Wintertagen oder im Herbst 2026 wieder aus dem Schrank ziehen können.

Angebote gibt's bei:

Lauren Ralph Lauren Mantel in Sand über AboutYou

Trenchcoat mit plissiertem Rücken von Desigual

Trenchcoat von Boss über Zalando

Cropped Trenchcoat mit wasserabweisender Funktion über Peek und Cloppenburg

Sie investieren nicht in Schnell-Trends, sondern in Teile, die Sie die nächsten Jahre begleiten: Flauschig in Faux Fur, elegant im Maxicoat, sportlich im Puffer oder klassisch im Winter-Trench.