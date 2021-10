Luxus-Kreuzfahrtschiff

Die Celebrity Beyond ist das dritte und neueste Schiff der Edge-Klasse von Celebrity Cruises - einer der modernsten und innovativsten Schiffsklassen der Welt.

Eine Kreuzfahrt für Gäste mit den höchsten Ansprüchen in Sachen Luxus und Exklusivität – dafür steht Celebrity Cruises. Schon bei der Markteinführung der neuen Edge-Klasse hat Celebrity Cruises mit zahlreichen Innovationen aufgewartet und einen für Kreuzfahrtschiffe ganz neuen Design-Stil geschaffen in Zusammenarbeit mit zahlreichen Star-Architekten und Designer*innen, wie Kelly Hoppen oder Tom Wright. Es gibt zahlreiche neue Luxuserlebnisse und eine großartige Erweiterung des kulinarischen Angebots:

„Le Voyage“: „Das kulinarische Erlebnis an Bord der Celebrity Beyond wird „unvergleichlich“ sein“, verspricht Lisa Lutoff-Perlo, Präsident und CEO von Celebrity Cruises und verweist dabei auf den Michelin-Sternekoch an Bord. Der französische Starkoch Daniel Boulud eröffnet sein erstes Restaurant auf hoher See: „ Le Voyage“. Wie der Name bereits verrät, dreht sich alles um das Thema „Reisen“. So werden international inspirierte Aromen in Bouluds Menüs einfließen und Gäste zu jenen Orten bringen, die als Inspiration für die Gerichte gedient haben.

© global spot ×

"Sunset Bar": Einer der Höhepunkte der Celebrity Beyond ist die offene „Sunset Bar“ auf Deck 15, die sich nun terrassenartig auf mehreren Ebenen über zwei Decks erstreckt. Die elegante Bar bietet viele orientalische Elemente – der Gast fühlt sich wie in Marokko. Überall laden lauschige Sitznischen und abgeschiedene Cabanas zum Verweilen ein. Entworfen wurde die stylische Bar vom renommierten Innenarchitekten Nate Berkus, der auch schon auf anderen Celebrity-Schiffen gearbeitet hat

Insgesamt wird es an Bord der neuen Celebrity Beyond 32 exklusive kulinarische Bereiche geben, darunter 15 Restaurants, 5 Cafés und 12 Bars sowie Lounges. Das Luxus-Schiff bietet eine sehr globale Küche mit mehr als 300 talentierten Küchen aus über 30 Ländern.

Weitere Highlights der neuen Celebrity Beyond:

Exklusiv für Suiten-Gäste: „The Retreat“, ein exklusiver Resort-im-Resort-Bereich für Suiten-Gäste, bietet DAS ultimative Luxusgefühl. Auf der Celebrity Beyond verläuft das Retreat-Sonnendeck sogar über zwei Etagen.

Einzigartige Unterkünfte: Zu den besonderen Unterkünften auf der Celebrity Beyond gehören die so genannten „Edge Villas“ – das sind zweistöckige, 88 Quadratmeter große Villen mit privatem Pool und eigener Veranda. Ganz neu sind die „AquaClass Sky Suites“ auf Deck 10, ein beeindruckendes und sehr geräumiges Wohnerlebnis mit raumhohem Meerblick und privaten Veranden. Außerdem bieten die Schiffe der Edge-Klasse auch Kabinen mit einer „Infinity Veranda“. Diese verfügen über einen innenliegenden Balkon mit bodentiefer, verglaster Front, der erst entsteht, wenn man das breite Fenster per Knopfdruck absenkt

Rooftop Garden mit freischwebenden Pools: Das offene Hauptdeck verfügt auf Deck 15 über einen riesigen, grün bepflanzten Rooftop Garden mit wesentlich mehr Sitzbereichen und gemütlichen (schattigen) Lounge-Sesseln. Eine weitere Neuerung in diesem Bereich sind zwei gläserne, freischwebende Süßwasser-Pools, die seitlich rund zwei Meter über die Bordwand hinausragen.

„The Grand Plaza“, die sich über drei Decks erstreckt und einen großen offenen Innenbereich schafft, wurde ebenfalls neu (und noch geräumiger) gestaltet. Hier haben die Designer das Herzstück, die von allen Seiten zugängliche Martini Bar, in das Zentrum des Raums verlegt. Darüber hängt ein riesiger markanter Kronleuchter.

Im Magic Carpet über dem Meer schweben: Eine Besonderheit der Celebrity Beyond ist der Magic Carpet, die freischwebende, gläserne Plattform an der Steuerbordseite des Schiffes. Sie hat die Größe eines Tennisplatzes und wechselt je nach Tageszeit ihre Verwendung, wobei sie tagsüber als großzügige Bar und abends als Erweiterung des Spezialitätenrestaurants verwendet werden kann.

Das neueste Schiff der Flotte wird Ende April 2022 zur Jungfernfahrt ab Southampton aufbrechen. Die erste Tour ab Barcelona beginnt am 7. Mai 2022. Alle Fahrten sind bereits für Buchungen freigegeben.