Istrien: Die besten Genuss-Adressen für Feinschmecker

Die Fülle und Vielfalt der größten Halbinsel der Adria zwischen dem Golf von Triest und der Kvarner-Bucht bei Rijeka ist schier unermesslich. Hier finden sich neben traumhaften Stränden und historischen Altstädten auch großartige Genuss-Hotspots. Wir haben Top-Tipps für Feinschmecker...

Traumhaftes Istrien – wer die größte Halbinsel der Adria besucht, erlebt herzliche Gastfreundschaft, wunderschöne Strände, historische Altstädte und ein bezauberndes Hinterland. Und natürlich kommt auch der Genuss hier nicht zu kurz. Nachstehend fünf Highlights...

Wein-Hotspots

Herrliche Tropfen auf der Panoramaterrasse genießen. © Weingut Kozlovic

Die große Resonanz der istrischen Weinszene ist Pionieren wie Antonella und Franco Kozlovic zu verdanken. Mit ihrem preisgekrönten Weingut Kozlovic an der istrischen Weinstraße haben sie in den letzten 25 Jahren rund um die Leitsorte Malvazija (der gelblich, manchmal etwas grünlich schimmernde trockene Malvasia, wurde 2013 mit der Goldmedallie bei der „World of Malvazija“ und mit der Bronze Medallie bei der Internationalen Weinchallenge ausgezeichnet) entscheidende Akzente gesetzt. Die Weine von Gianfranco Kozlovic werden nicht nur in den Restaurants in Istrien, sondern auch in den Restaurants auf der ganzen Welt, wie z.B. in New York, London und Wien serviert. Tochter Gianna Kozlovic ist als vierte Generation in das architektonisch eindrucksvolle Weingut eingestiegen. Unbedingt verkosten: Den frischen, fruchtigen Momjaner Muskat, einer der begehrtesten Weine des Weingutes. Der trockene Weißwein, der an den Südhängen angebaut wird, schmeckt hervorragend als Aperitif oder zu Austern, Fisch, Huhn- oder Pasta-Gerichten. Ihn genießt man am besten bei einer Temperatur von 10 – 12°.

Tipp: Verkosten lässt sich das Sortiment am besten direkt am Gut auf der schwebend über die Weingärten gebauten Panoramaterrasse. www.kozlovic.hr

Weingut Veralda mit erstklassigen Lagen in den Buje-Hügeln. © Weingut Veralda

Auf erstklassigen Lagen in den Buje-Hügeln kultiviert Familie Visintin Weinreben und Olivenbäume. Top-Lagen, mit denen Vater Luciano und Tochter Olga auch international zunehmend von sich reden machen. Veralda gilt als Pionier im Ausbau autochthoner Sorten wie Malvasia, Refošk und Teran – eine Innovationskraft, die zur Entstehung des ersten Rosés in der kroatischen Weingeschichte führte. Als „Millionen-Dollar-Blick“ wird der Ausblick vom neuen Tastingroom beschrieben, der bis Ende des Jahres eröffnet werden soll. Infos unter: www.veralda.hr

Feinschmecker-Hafenstadt Rovinj

Mit Sicherheit eine der bezauberndsten Städte Istriens ist die kroatische Hafenstadt Rovinj. Hier erlebt man grandioses Altstadtflair mit sympathischem Gassenwirrwarr, kreuz und quer gespannten Wäscheleinen, leuchtend bunten Häuserfassaden, das barocke Balbi-Tor, den Stadtturm mit Uhr und Markuslöwen, den Stadtpalast, die Festungsmauern und Stadttore. Zum Baden geht es auf die Rote Insel (St.-Andreas-Insel) per Taxiboot vom Hafen. Auf der Roten Insel bezaubern mehrere Buchten, die seicht ins Wasser abfallen.

Gourmet-Highlight in Rovinj © Restaurant Monte

Und Rovinj hält auch ein Highlight für Gourmets parat: das Restaurant Monte der Familie Dekic mit drei Hauben und einem Michelin-Stern, gleich unter der Euphemia-Kathedrale. www.monte.hr

Haubenrestaurant im Grand Park Hotel Rovinj. © Cap Aureo

Auch das 4-Haubenrestaurant Cap Aureo im Grand Park Hotel Rovinj ist ein Must. Spektakulär ist hier nicht nur der Ausblick auf die Altstadt und den Yachthafen von der verglasten Terrasse im fünften Stock. Eine Sünde wert sind die Köstlichkeiten von Head-Pâtissière Maša Salopek, die kürzlich vom Gault Millau Kroatien zur „Pâtissière des Jahres“ gewählt wurde. www.maistra.com

Beste Olivenöle

Istrien ist in punkto Olivenöl eine Klasse für sich. Zu den allerbesten zählt seit Jahren die Familienmanufaktur von Irena und Klaudio Ipša, www.istra.hr/de/gourmet/evoo/olivenbauern/ipsafam

Hier kann man auch die Öle aus den Sorten Bjelica, Buza, Crnica sowie Leccino, Frantoio und Pendolino sowie die mittlerweile als Naturweine in Kleinstmengen produzierten Malvazija, Pinot Sivi und Santa Elena ihres Sohnes Ivan direkt am Gut in Ipsi (Livade) verkosten. Als Draufgabe gibts neben kleinen Imbissen einen malerischen Blick ins Mirnatal.

Auch zwei Österreicher befinden sich unter den Top-Olivenölproduzenten: Wenn Beatrix und Rudolf Nemetschke mit ihrer Marke Avistria nicht gerade vielfach prämiertes Olivenöl auf ihrem istrischen Landgut produzieren, leben sie im Salzkammergut. Neben einigen seltenen, italienischen Olivensorten liegt der Schwerpunkt auf autochthonen. „Der Feinschmecker“ zeichnete die Sorte Buža kürzlich mit dem renommierten Olio Award aus – weitere Erfolge lassen bestimmt nicht lange auf sich warten. Infos unter: avistria.at

Trüffelregion

Im Herzen der Trüffelregion Istriens thront das berühmte kroatische Burgenstädtchen Motovun über dem Tal der Mirna. Motovun gehört zu den Top 3 der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Istriens – kein Wunder. Das Städtchen wirkt einfach magisch und märchenhaft authentisch. Atemberaubend thront es auf einem 277 Meter hohen Hügel. Rund um Motovun finden sich Olivenbäume, Weinreben an den Hängen und ein geheimnisvoller Trüffelwald. Ein Muss für Gourmets!