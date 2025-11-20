Achtung: Diese Reiseziele sollten Sie 2026 unbedingt meiden

Die Welt steckt voller aufregender Reiseziele, doch wer 2026 sorgenfrei und entspannt Urlaub machen möchte, sollte genau hinschauen. Die „Risk Map“ von Safeture und Riskline zeigt, in welchen Ländern sich Touristen lieber nicht blicken lassen sollten, denn diese gelten als besonders gefährlich.

Traumurlaub in Gefahr? Wie sicher das Reisen für 2026 wirklich ist, zeigt eine neue Analyse. Die „Risk Map“ bewertet das Sicherheitsniveau in Ländern anhand einer Vielzahl von Faktoren: von der politischen Lage über Kriminalität und Gesundheit bis hin zu Umweltrisiken und der Qualität der medizinischen Versorgung. Für 2026 gibt es zahlreiche Reiseziele, die Sie deshalb lieber aus Ihrer Bucket-List streichen sollten.

Diese Länder sind 2026 ein No-Go

© Safeture and Riskline.

Unsichere Zustände durch interne Konflikte, Naturkatastrophen oder der Mangel an öffentlichen Dienstleistungen machen ein Reiseziel schnell zum Risiko. Die Lage in folgenden Ländern hat sich dramatisch verschlechtert: politisch, sozial und oft auch durch Naturkatastrophen. Wer nicht in ein Krisengebiet reisen will, sollte diese Länder unbedingt meiden:

Afghanistan

Ecuador

Haiti

Myanmar

Pakistan

Somalia

Südsudan

Sudan

Ukraine

Venezuela

Besonders gefährlich: Der Nahost-Konflikt

Der Nahost bleibt auch 2026 ein riskantes Ziel. Besonders die Lage im Iran, Israel, Libanon, Syrien, Westjordanland und Gazastreifen hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verschärft. Reisende sollten sich hier besonders vorsichtig zeigen und aktuelle Reisehinweise genau verfolgen. Die anhaltenden Konflikte und die politische Instabilität stellen eine ernsthafte Gefahr dar.

Gefahrenzone Ostafrika

In Ostafrika zeigt sich ebenfalls eine besorgniserregende Entwicklung. Der ungelöste Konflikt zwischen Äthiopien und Eritrea sowie die instabile Situation in Somalia und anderen Ländern dieser Region könnten sich weiter verschärfen und zu neuen militärischen Auseinandersetzungen führen. In Äthiopien wird 2026 voraussichtlich erneut mit Kämpfen in der Region Amhara zu rechnen sein.

Sichere Reiseziele: Wo Sie sich 2026 sorgenfrei erholen können

Natürlich gibt es auch zahlreiche Reiseziele, in denen Sie 2026 sicher reisen können. Insbesondere die meisten europäischen Länder gehören nach wie vor zu den sichereren Optionen. Doch auch in Europa gibt es Veränderungen: Frankreich, Großbritannien, Schweden und Spanien sind in der Sicherheitskategorie aufgrund politischer Unruhen und zunehmender Naturkatastrophen eine Stufe abgerutscht.

Trotzdem gibt es auch positive Beispiele für Länder, die 2026 als sicher gelten. Zu den stabilsten Reisezielen gehören:

Australien

Belgien

Bhutan

Dänemark

Deutschland

Finnland

Grönland

Irland

Island

Japan

Kanada

Kroatien

Luxemburg

Neuseeland

Norwegen

Portugal

Schweiz

Slowakei

Slowenien

Diese Länder bieten Reisenden nicht nur eine hohe Sicherheit, sondern auch hervorragende Infrastruktur und eine gute medizinische Versorgung. Dabei handelt es sich nicht um ein Ranking, sondern um eine alphabetische Auflistung.