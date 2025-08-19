Achtung: In diesen europäischen Reisezielen werden Urlauber besonders oft krank

Im Urlaub krank werden? Das ist der ultimative Albtraum! Doch in manchen Ländern ist das Risiko besonders hoch. Besonders alarmierend: Viele dieser Hotspots gehören zu den beliebtesten Reisezielen überhaupt.

Im Urlaub möchte man einfach nur abschalten und den Alltag hinter sich lassen. Doch leider kann der lang ersehnte Erholungsurlaub manchmal durch gesundheitliche Probleme getrübt werden. Magenbeschwerden oder Lebensmittelvergiftungen gehören zu den häufigsten Krankheiten, die die Urlaubsfreude schnell vermiesen. Laut dem aktuellen Forbes Travel Bug Index gibt es in Europa einige Orte, die für genau diese unliebsamen Überraschungen bekannt sind.

Wir verraten, welche Reiseziele Sie bei Ihrer nächsten Städtereise oder Urlaubsplanung mit besonderer Vorsicht genießen sollten.

Platz 1: Benidorm, Spanien

© Getty Images

Die spanische Küstenstadt an der Costa Blanca ist bekannt für ihre Hotelhochhäuser, langen Sandstrände und erschwinglichen Preise. Doch der Urlaubsort hat auch eine Schattenseite. In rund 4,5 Prozent der 52.000 Reiseberichte auf Online-Plattformen berichten Touristen von gesundheitlichen Problemen, die meist durch Lebensmittel oder Hygieneprobleme ausgelöst werden, darunter Salmonellen und Gastroenteritis.

Trotz der Tatsache, dass das Leitungswasser als sicher gilt und keine speziellen Impfungen vorgeschrieben sind, bleibt Benidorm eines der risikoreichsten europäischen Reiseziele.

Platz 2: London, Großbritannien

© Getty Images

Überraschenderweise gehört auch die britische Hauptstadt zu den Orten, an denen Urlauber besonders häufig krank werden. Etwa 2,74 Prozent der über 150.000 Forenbeiträge, die sich auf London beziehen, berichten von gesundheitlichen Beschwerden. Trotz hoher Hygienestandards und sauberem Trinkwasser sind es vor allem die Masse an Touristen und die hohe Mobilität von Reisenden, die das Risiko erhöhen.

Platz 3: Sonnenstrand, Bulgarien

© Getty Images

Der Sonnenstrand an der Schwarzmeerküste lockt mit fünf Kilometern feinstem Sandstrand und idealen Bedingungen für einen Badeurlaub. Doch auch dieser beliebte Ferienort hat seine Tücken: In etwa 2,77 Prozent der Bewertungen in Reiseforen wird von Krankheiten während des Aufenthalts berichtet.

Wer hier Urlaub macht, sollte lieber auf das Leitungswasser verzichten und an die empfohlenen Impfungen gegen Hepatitis und Co. denken.

Top 10 Städte, in denen Urlauber oft krank werden

Es gibt noch viele andere europäische Reiseziele, die in puncto Krankheitsrisiko nicht ganz ungefährlich sind.

Benidorm, Spanien London, England Sonnenstrand, Bulgarien Paris, Frankreich Teneriffa, Spanien Menorca, Spanien Mallorca, Spanien Rom, Italien Zante, Griechenland Mykonos, Griechenland

Ein wenig Vorsicht kann helfen, gesundheitliche Probleme zu vermeiden und den Urlaub in vollen Zügen zu genießen.