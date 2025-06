× Ätna bricht aus: Was Reisende JETZT wissen müssen!

Last Minute im Juni: 5 Reiseziele, die Sie jetzt noch spontan buchen können Sie brauchen spontan Urlaub, aber wissen nicht wohin? Kein Stress! Diese fünf Last-Minute-Reiseziele im Juni bieten Sonne, Kultur und jede Menge Urlaubsfeeling – ganz ohne lange Planung. Von Strand in Albanien bis Stadtflair in Stockholm: Hier ist für jeden Reisetyp etwas dabei!