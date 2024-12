× Der größte Weihnachtsbaum der Welt steht in unserem Nachbarland

Gekürt! Die beste Sehenswürdigkeit Europas liegt in… Vor Kurzem wurden die World Travel Awards verliehen, welche die weltweit herausragenden Leistungen in der Reise- und Tourismusbranche würdigen. Doch der Preis für die beste Sehenswürdigkeit in Europa sorgte in diesem Jahr für eine unerwartete Überraschung.