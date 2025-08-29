Alter Bekannter: Rapid bastelt an Sensations-Transfer

Kurz vor dem Deadline-Day, an dem das Sommer-Transferfenster bastelt Rapid noch an einer Transferüberraschung.

Der Einstand von Peter Stöger ist geglückt. In allen Pflichtspielen im Juli und August gab es nur eine Niederlage in Győr. Die Niederlage schmerzt nicht, denn die Hütteldorfer qualifizierten sich am Ende dennoch für die Ligaphase der Conference League.

Auch deshalb und wegen der Top-Verkäufe der letzten Wochen dürfte man Sportdirektor Markus Katzer das Geldbörserl noch ein wenig öffnen, um weitere Verstärkungen zu holen. Ein Transfer soll sogar kurz vor Abschluss stehen.

Denn laut schwedischen Medienberichten soll man sich mit dem Verein des neuen Wunschspielers bereits einig sein. Dabei handelt es sich in Hütteldorf um einen alten Bekannten.

Neuer Star mit 5 Millionen Marktwert

Der 22-jährige Norweger Tobias Gulliksen, mit einem Marktwert von 5 Millionen Euro, steht derzeit bei Djurgårdens IF unter Vertrag. So manchem grün-weißen Fan läuft dabei noch immer Gänsehaut über die Arme. Denn genau das ist der Verein, gegen den letztes Jahr im Viertelfinale der Conference League Endstation war. Gulliksen spielte dabei eine wesentliche Rolle, denn er traf gegen die Wiener gleich doppelt.

© GEPA

Brisant ist der Deal, weil ursprünglich Liga-Krösus Red Bull Salzburg an dem Offensiv-Mann Interesse gezeigt hatte, auf der Zielgeraden wirkt es nun so, als würde Rapid die Bullen überholen und das Rennen um den Norweger machen. Sollte das wirklich gewinnen, wäre es eine kleine Sensation das Transfer-Duell gegen die Bullen zu gewinnen. Rapid hat aber nicht mehr viel Zeit, denn in der Bundesliga schließt das Transferfenster schon am Montag, den 1. September.