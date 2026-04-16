Bundesliga-Gigant vor Asllani-Einigung?

Ex-Austrianer Fisnik Asllani machte in dieser Saison auf sich aufmerksam, selbst der FC Barcelona soll bereits konkretes Interesse hinterlegt haben. Nun scheint die Spur eher innerhalb der Bundesliga zu bleiben, denn ein Großklub kommt einer Einigung näher.

"Ich versuche, locker zu bleiben. Was die Leute reden, kann ich nicht beeinflussen", bleibt der 23-Jährige gelassen. Dennoch ist das Rennen um seine Unterschrift im vollen Gange.

Sein Vertrag bei Christian Ilzers Hoffenheim läuft noch bis 2029, allerdings soll es eine Ausstiegsklausel geben. Wohl auch deshalb ist laut "Bild"-Informationen Borussia Dortmund bereits weit fortgeschritten am Verhandlungstisch.

Laut "Sky" wären ungefähr 25 bis 29 Millionen Euro fällig für den kosovarischen Nationalspieler. Eine Summe, die ins Budget der Schwarzgelben wohl gut hineinpassen würde, und einen Ersatz für Serhou Guirassy wird es im Sommer wohl ohnehin brauchen.