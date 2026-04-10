Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
  6. Bundesliga
Dortmund Chukwuemeka
© GEPA

Topspiel

Dortmund kann sich gegen Leverkusen CL-Quali sichern

10.04.26, 21:27
Teilen

Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen war in den vergangenen Jahren stets das Duell um die Herausforderer-Rolle der Bayern. 

Zwei Jahre lang hatte die Werkself vom Bayer-Konzern die Nase vorn, aktuell ist der Traditionsclub aus Dortmund wieder enteilt und als Tabellenzweiter 15 Zähler voraus. Während der BVB mit den Österreichern Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka die Qualifikation für die Königsklasse im Optimalfall schon am Wochenende perfekt machen kann, will Leverkusen mit einem Erfolg in Dortmund die Champions-League-Plätze nicht aus den Augen verlieren. 

Der Tabellendritte RB Leipzig (Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager) ist im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Kevin Stöger) klarer Favorit. Die Borussia steckt ebenso im Abstiegskampf wie der 1. FC Köln (Florian Kainz) und Werder Bremen (Marco Friedl, Romano Schmid, Marco Grüll), die am Sonntag in Köln aufeinandertreffen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen