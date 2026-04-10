Dortmund kann sich gegen Leverkusen CL-Quali sichern

Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen war in den vergangenen Jahren stets das Duell um die Herausforderer-Rolle der Bayern.

Zwei Jahre lang hatte die Werkself vom Bayer-Konzern die Nase vorn, aktuell ist der Traditionsclub aus Dortmund wieder enteilt und als Tabellenzweiter 15 Zähler voraus. Während der BVB mit den Österreichern Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka die Qualifikation für die Königsklasse im Optimalfall schon am Wochenende perfekt machen kann, will Leverkusen mit einem Erfolg in Dortmund die Champions-League-Plätze nicht aus den Augen verlieren.

Der Tabellendritte RB Leipzig (Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager) ist im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Kevin Stöger) klarer Favorit. Die Borussia steckt ebenso im Abstiegskampf wie der 1. FC Köln (Florian Kainz) und Werder Bremen (Marco Friedl, Romano Schmid, Marco Grüll), die am Sonntag in Köln aufeinandertreffen.