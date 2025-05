"Schöne Sommerpause, Versager": Fans verspotten eigenes Team

Für Schalke 04 war diese Saison in der 2. Deutschen Bundesliga zum Vergessen. Im letzten Spiel machten sich sogar die eigenen Fans über das Team lustig,

In der 120-jährigen Klubgeschichte waren die Knappen noch nie so schlecht wie diese Saison. Sie belegten den enttäuschenden 14. Platz und entkamen knapp der Relegation. Am letzten Spieltag gab es erneut eine enttäuschende 1:2-Niederlage gegen den Aufstiegsrelegationsteilnehmer Elversberg. Die Fans quittierten dies mit Hohn und Spott.

In der Ultra-Kurve stand auf einem Plakat: "Historisch schlechteste Platzierung - Schöne Sommerpause, ihr Versager!" Nach dem zwischenzeitlichen 0:2 zu Beginn der zweiten Hälfte verbreitete sich großer Frust unter den S04-Anhängern. Sie applaudierten höhnisch bei jedem Ballkontakt der eigenen Mannschaft. Durch die Veltins-Arena gingen Laola-Wellen und die Fans sangen "Oh, wie ist das schön".

"Das ist schon peinlich als Spieler"

Der Schalke-Spieler Kenan Karaman ließ nach dem Spiel seinen Frust freien Lauf: "Das tut weh, das geht unter die Haut, wenn sich die Fans im eigenen Stadion abwenden. Das ist schon peinlich als Spieler. Diesen Schmerz werden wir wahrscheinlich in die nächsten Wochen mitnehmen. Das wird wehtun."

Auf die nächste Saison angesprochen, sagte Karaman: "Wir brauchen Spieler, die sich nächstes Jahr wieder mehr mit dem Klub identifizieren, ein Ziel haben und die gleiche Sprache sprechen."