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Arne Slot
© Getty

Liverpool-Hammer

Knalleffekt: Entscheidung um Arne Slot (47) gefallen

Von
10.04.26, 07:54
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Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano haben sich die Liverpool-Bosse entschieden. 

In seiner ersten Saison mit dem FC Liverpool wurde Arne Slot noch überlegen englischer Meister, in dieser Spielzeit taumeln die Reds aber von Niederlage zu Niederlage. Zuletzt wurde man im FA-Cup von Manchester City regelrecht vorgeführt und auch in der Champions League gegen Paris war Liverpool absolut chancenlos.

Keine Entlassung

Während viele Fans bereits seit Wochen die Entlassung des Niederländers fordern, warten die Vereinsbosse noch zu. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano auf YouTube berichtet, soll die Situation erst nach Saisonende grundlegend bewertet werden.

Arne Slot
© Getty

„Zu keinem Zeitpunkt haben das Liverpool-Management oder die Eigentümer Arne Slot gegenüber eine Frist erwähnt oder ihm das Misstrauen ausgesprochen“, so Romano. „Die Botschaft an Arne Slot bestand jederzeit aus Unterstützung und Vertrauen in seine Arbeit. Liverpool hat dem Trainer also immer den Rücken gestärkt.“ Daran haben auch die deutlichen Niederlagen der letzten Tage nichts geändert.

Sollte Liverpool aber tatsächlich die Qualifikation für die Champions League verpassen, wäre Slot wohl nicht mehr haltbar. Mit Xabi Alonso soll Medienberichten zufolge auch bereits ein Nachfolger parat stehen.

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